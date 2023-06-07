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台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

▲林務局致贈台灣黑熊生態服務給付錦屏部落族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林務局致贈台灣黑熊生態服務給付錦屏部落族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

6日晚間林務局於海端鄉錦屏部落聚會所公開表揚錦屏部落陳宏明先生協助台灣黑熊通報與救傷，由林務局林華慶局長親自致贈獎勵金與國產材獎牌，感謝部落族人在最短時間內通報讓受困陷阱的黑熊能盡速脫困獲得醫療照顧。

今年4月初錦屏部落族人於台東縣海端鄉錦屏林道發現台灣黑熊受困套索陷阱，主動通報林務局台東林管處並協助後送救傷，這是「台灣黑熊生態服務給付」試辦計畫公布施行後，台東地區首宗通報案件。為了鼓勵並感謝族人們的協助，林務局台東林管處除公開表揚外，也藉機向部落夥伴解說「台灣黑熊生態給付」試辦計畫中包含社區巡護監測、入侵自主通報的獎勵項目及內容。野灣野生動物保育協會獸醫師也於會中說明部落通報後獲救的錦屏黑熊接受治療後復原的概況。

▲林務局致贈台灣黑熊生態服務給付錦屏部落族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海端鄉廣原村參與表揚活動部落夥伴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林華慶局長在會中致詞時表示，中央山脈國有林地生態廊道保全了台灣黑熊主要的棲息環境，然而台灣黑熊棲地也有部分與人類居住區位重疊，如森林周邊山村聚落及從事農業生產的區域，相對容易發生人熊遭遇或造成農畜損失的機會，所以要鼓勵農友或部落族人從事農損防治或傳統狩獵文化活動時，能以改良式獵具取代傳統吊索獵具，避免誤捕非目標野生動物；去（111）年底林務局將台灣黑熊納入「生態服務給付」試辦計畫的對象物種，以生態薪水鼓勵山村部落居民一起來守護台灣黑熊，也希望讓農友與部落族人更清楚的瞭解，一旦誤捕黑熊時只要立即通報、協助救援，就不會被究責。

胡金至鄉長指出，林務局所推動的生態服務給付政策，是支持部落族人與台灣黑熊和諧共處的極佳做法，期盼族人可以積極配合參與，與台東林管處合作保育瀕危的台灣黑熊。

▲林務局致贈台灣黑熊生態服務給付錦屏部落族人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林管處公私協力通報救傷台灣黑熊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東林管處吳昌祐處長則表示，錦屏公熊脫困後，接受野灣野生動物保育協會專業且優質的醫療照護，雖然部分右前肢仍因嚴重壞死而截肢，在傷癒後亦將於進行行為觀察及專業評估無虞後野放。

近年來台東縣海端、延平及卑南鄉境內台灣黑熊出沒頻傳，台東林管處除已與前述鄉公所合作成立通報平台外，更將加強野生動物救傷通報宣傳，未來也持續擴大輔導黑熊出沒熱區鄰近部落參與台灣黑熊生態服務給付示範計畫，盼能在兼顧傳承原住民傳統狩獵文化的同時，亦能透過公私協力與在地主管機關、鄉公所及部落夥伴，攜手保育瀕危物種及維護森林生態資源。

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