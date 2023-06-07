　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

112年警察、鐵路特種考試10、11日登場　台東考區設新生國中

▲ 112年警察、鐵路人員特種考試10、11日登場 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲ 112年警察、鐵路人員特種考試10、11日登場，縣府安排多班免費接駁車服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及112年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試，將於10、11日舉行，台東考區設於新生國中，考試前一天不開放應考人進入試區查看試場，試區門口備有試場配置圖。

台東縣政府提醒，應考人以平常心應試，備妥所有用具及身分證件、提早出門，以免考試遲到不能入場應試，並請應考人自行於國家考試網路報名資訊系統下載列印「考試通知書」，憑以進入試區(學校)及入場應試，請勿於通知書上劃記，及詳閱考試規則，以維護自身權益。

另因應指揮中心自112年5月1日起解編，應考人請視個人需求配戴口罩，但備用試場應考人需全程配戴口罩，保持社交距離，至少1.5公尺，且於電梯內或社交距離短、空間密閉之場所，儘量避免交談，非必要勿隨意至其他區域走動。

為防疫所需，備用試場應考人若於試區內用餐，應於備用試場內且使用用餐隔板，用餐完畢請立即戴好口罩。並請勤洗手，注意維持手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。

此外，縣府安排多班免費接駁車服務，方便應考人往返火車站/縣府與考場之間，請多加利用，並祝福應考人金榜題名！接駁車班次如下，6月9日：台東火車站(17:40出發)→康橋飯店→福康飯店→公教會館→新生國中。6月10日：新生國中（16:55出發）→台東火車站。6月11日：新生國中（15:45出發）→台東火車站。6月11日：新生國中（19:05出發）→台東火車站。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新莊整條路淹成「黃河」！　電線桿也倒塌
北韓百姓瘋狂輕生！　金正恩下密令
他去日本5餐廳還教「隱藏吃法」！　釣出蔡阿嘎5字親回
「台灣小吃愛放1食材」！日網友集體崩潰：無法接受
快訊／五楊高架4車追撞　男遭前後夾擊慘死
快訊／燒死5親人！最小僅6月大　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自籌經費師生齊力…壢中畢業生孵夢　畢業MV三周YT點閱破萬

112年警察、鐵路特種考試10、11日登場　台東考區設新生國中

花蓮縣府率團拜會帛琉政要　力邀參加原住民族聯合豐年節

112年獎勵青年投入地方創生行動計畫　台東縣4團隊入選

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

傳達對台灣的愛！日跑步達人軌跡極點環島　1100公里寫「LOVE」

汽機車違規簡訊通知　花蓮緊追六都6 ／9正式啓用

杜絕小花蔓澤蘭花開蔓延　國小生挽袖清除外來入侵植物

連日大雨！台9丁線驚見籃球大落石　警籲：注意路況勿強行通過

外送同行拾金不昧　永康警調電眼尋獲失主

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

自籌經費師生齊力…壢中畢業生孵夢　畢業MV三周YT點閱破萬

112年警察、鐵路特種考試10、11日登場　台東考區設新生國中

花蓮縣府率團拜會帛琉政要　力邀參加原住民族聯合豐年節

112年獎勵青年投入地方創生行動計畫　台東縣4團隊入選

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

傳達對台灣的愛！日跑步達人軌跡極點環島　1100公里寫「LOVE」

汽機車違規簡訊通知　花蓮緊追六都6 ／9正式啓用

杜絕小花蔓澤蘭花開蔓延　國小生挽袖清除外來入侵植物

連日大雨！台9丁線驚見籃球大落石　警籲：注意路況勿強行通過

外送同行拾金不昧　永康警調電眼尋獲失主

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

媽媽忙著打掃　女童在家「頭朝下」栽進水桶溺斃！

10歲弟「活埋屍體堆下」奇蹟獲救　印度火車相撞80多具遺體無人領

Angelababy爆錄影一半「發飆罵陸劇女神」！　兩派粉絲鬧翻開戰

指賴清德愛將張政源「謀財害命」　侯辦：張退休前花884萬公帑出書

年初才來過⋯　SF9五帥宣布7月來台「地點選在這」

台灣夫妻紐西蘭自駕　不到半小時「7三寶行徑」警察急扣車

尬爆！侯友宜與藍常委便當會狀況多　2度叫不出常委姓名道歉了

校園「電梯」都市傳說！《女鬼橋2》超陰森預告片曝光

麻衣「消失演藝圈10年」復出爆哭！　驚傳恢單...首鬆口婚姻狀況

地方熱門新聞

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

中彰來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

大東夜市即將8月到期自救聯盟市府夾傳單

重機橫停門口怎麼辦？店家求助中壢警獲解決

台南連日降雨挹注水庫

芒果界LV　台東夏雪芒果評鑑出爐

外送同行拾金不昧警調電眼尋獲失主

4男女半夜偷水洗蛤蜊　屋主開門氣炸

24萬包私菸全銷毀　市價1700萬

連日大雨！台9丁線驚見籃球大落石

氰化鉀竟可網購　男吞後生不如死

無盟抨擊黃偉哲為何專找性騷擾犯幫你工作？

今年起財產申報　多「虛擬通貨」列財產　

花蓮「違規簡訊」上路　6 /9正式啓用

更多熱門

相關新聞

獎勵青年投入地方創生行動　台東縣4團隊入選

獎勵青年投入地方創生行動　台東縣4團隊入選

由國發會主辦「112年度獎勵青年投入地方創生行動計畫」核定名單出爐！台東縣內計有「烤茶地商行」、「疆界地域美學有限公司」、「關點工作室」、「故火工作工作室」等4個團隊青年夥伴入選。

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

台東地區頒發首宗台灣黑熊生態給付獎勵

國小生挽袖清除外來入侵植物

國小生挽袖清除外來入侵植物

芒果界LV　台東夏雪芒果評鑑出爐

芒果界LV　台東夏雪芒果評鑑出爐

台東縣府推深層海水體驗行程

台東縣府推深層海水體驗行程

關鍵字：

公務人員考試台東

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面