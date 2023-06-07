112年警察、鐵路特種考試10、11日登場　台東考區設新生國中

▲ 112年警察、鐵路人員特種考試10、11日登場，縣府安排多班免費接駁車服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員考試及112年特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試，將於10、11日舉行，台東考區設於新生國中，考試前一天不開放應考人進入試區查看試場，試區門口備有試場配置圖。

台東縣政府提醒，應考人以平常心應試，備妥所有用具及身分證件、提早出門，以免考試遲到不能入場應試，並請應考人自行於國家考試網路報名資訊系統下載列印「考試通知書」，憑以進入試區(學校)及入場應試，請勿於通知書上劃記，及詳閱考試規則，以維護自身權益。

另因應指揮中心自112年5月1日起解編，應考人請視個人需求配戴口罩，但備用試場應考人需全程配戴口罩，保持社交距離，至少1.5公尺，且於電梯內或社交距離短、空間密閉之場所，儘量避免交談，非必要勿隨意至其他區域走動。

為防疫所需，備用試場應考人若於試區內用餐，應於備用試場內且使用用餐隔板，用餐完畢請立即戴好口罩。並請勤洗手，注意維持手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節。

此外，縣府安排多班免費接駁車服務，方便應考人往返火車站/縣府與考場之間，請多加利用，並祝福應考人金榜題名！接駁車班次如下，6月9日：台東火車站(17:40出發)→康橋飯店→福康飯店→公教會館→新生國中。6月10日：新生國中（16:55出發）→台東火車站。6月11日：新生國中（15:45出發）→台東火車站。6月11日：新生國中（19:05出發）→台東火車站。