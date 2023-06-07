分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

▲分科測驗明天起開始報名。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗將在7月12、13日登場，主辦單位、大考中心今（7日）指出，從明（8日）起到19日報名，高三生已取得畢業證書者，可由原就讀學校集體報名或個別報名，尚未取得畢業證書，一律由原就讀學校集體報名，非應屆畢業生或具同等學力者，可委由補習班或個別報名，也請考生在規定期限內辦理報名及繳費完成報名手續，逾期不予受理。

分科測驗將在7月12日（三）、13日（四）二天舉行，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科；第二天則是歷史、地理、公民與社會3考科；分科測驗各科考試時間均為80分鐘。

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▲分科測驗將在7月12、13日登場，明天起開始報名。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，分科測驗從明天起到本月19日報名，考生若未在規定期限內辦理報名、繳交照片及完成繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

此外，今年分科測驗同樣全面開放試場冷氣服務，大考中心提醒，考生若因身心因素需要在無冷氣試場應試，請在報名時勾選無冷氣試場，並加註說明申請事由，報名日期截止後，不得要求更改。

由於新冠肺炎從5月1日，已經從第五類法定傳染病調整為第四類，大考中心表示，分科測驗防疫措施，將視疫情變化，配合衛福部疾病管制署及教育部規範，進行必要調整與試務安排，敬請考生及家長留意相關公告訊息。

另大考中心也提醒考生，分科測驗考試開始鈴響起，考生即可在「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。若因特殊情況使用備用答題卷者，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，仍須要在「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，若未以正楷簽全名者，依違規處理辦法扣減該節成績1級分。