畢業等於就業！門諾馬偕護理公費專班招生　報名至6 ／17日止

▲門諾馬偕護理公費生專班已經開始報名。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「選擇門諾馬偕護理公費專班，不僅減輕家庭的經濟負擔，也讓我找到人生的方向」！身為首屆馬偕護理公費專班的大學長，護理師陳平說，感謝當年師長及家人的支持，讓他有機會加入這項公費生計畫，畢業後不僅馬上就投入職場工作，也有穩定收入能夠自給自足，他以過來人的經驗鼓勵學弟妹們加入護理師的行列，用自己的力量幫助更多需要幫助的人。



為解決東部護理人員招募困難、人力短缺的問題，門諾醫院自2016年與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，鼓勵對護理有興趣的在地學子加入護理行列，至今已培育上百名學子，數十名的護理師返院服務。隨著畢業季的到來，第八屆門諾馬偕護理公費生專班招生也已開放報名，即日起至6月17日止，歡迎對護理工作有興趣的國中應屆畢業生報考。





門諾醫院表示，今年預計招收24名護理公費生，凡經馬偕醫護管理專校錄取者，一至三年級由門諾醫院提供護生每學期的雜費及每月定額生活費5,000元。四至五年級則提供學、雜費補助，成績優秀者可另申請獎學金，畢業後考取證照即回到門諾醫療法人機構服務五年，畢業等於就業。

▲學長陳平表示，公費生計畫，畢業後不僅馬上就投入職場工作，也有穩定收入能夠自給自足。

門諾醫院護理部與馬偕專校團隊日前巡迴花蓮多所國中進行校園宣傳，吸引許多應屆畢業生參與，對於未來的職涯規劃以及薪資福利等都給予熱烈回應與討論。即將畢業的林同學說，家中共有三兄妹，爸媽在市場賣水果，平常工作相當辛苦，在聽完了門諾馬偕護理公費生專班的詳細介紹後，決定給自己一個機會，加入護理公費生的行列，希望畢業後有了穩定的收入，幫助家裡減輕經濟負擔，同時還能發揮所學幫助更多需要的人。



門諾醫院提醒，112學年度東部地區五年制護理科獎助生甄選入學招生簡章，已公布於門諾醫院及馬偕管理專科學校官網，有意報考者可自行下載列印，或至門諾醫院門診一樓服務台索取，相關報名表件務必於 6 月 17 日（23：59）前寄達馬偕醫護管理專科學校，逾期則不予受理，請有意報考者多加留意。