高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

▲台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高人氣高鐵營隊即將再次啟動，高鐵公司宣布，「台灣高鐵2023暑假營隊」自6月2日起至11日止，開放網路報名，總共8梯次，除可搭乘高鐵列車、參訪難得一見的高鐵維修基地、1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙。

「台灣高鐵2023暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共八梯次，每梯次為期一天，6月2日起至11日止開放網路報名。高鐵公司將於6月12日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於6月13日在活動報名網頁公告錄取名單。

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台灣高鐵表示，「高鐵營隊」課程豐富充兼具趣味與學習意義，2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假必報的熱門營隊之一；截至2023年寒假營隊為止，累計參與人數達4,900人。

▲▼台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

高鐵指出，暑假營隊學員們除將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程，另可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能參訪1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及難得一見的高鐵文物。