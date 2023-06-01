　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

▲▼台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

▲台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

高人氣高鐵營隊即將再次啟動，高鐵公司宣布，「台灣高鐵2023暑假營隊」自6月2日起至11日止，開放網路報名，總共8梯次，除可搭乘高鐵列車、參訪難得一見的高鐵維修基地、1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙。

「台灣高鐵2023暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共八梯次，每梯次為期一天，6月2日起至11日止開放網路報名。高鐵公司將於6月12日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於6月13日在活動報名網頁公告錄取名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵表示，「高鐵營隊」課程豐富充兼具趣味與學習意義，2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假必報的熱門營隊之一；截至2023年寒假營隊為止，累計參與人數達4,900人。

▲▼台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

▲▼台灣高鐵2023暑假營隊自6月2日起至6月11日止開放網路報名。（圖／高鐵）

高鐵指出，暑假營隊學員們除將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程，另可探訪位於桃園的「台灣高鐵探索館」，透過館內科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能參訪1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及難得一見的高鐵文物。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨還沒停！　大雨轟5縣市
問性騷受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範？
快訊／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45回應
快訊／李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆
陳建州親妹「2孩病床邊唱歌」惹淚！　范范揪心發聲
快訊／500元動滋券10點登記！　5大步驟一次看
快訊／EXO 3藝人要求解約！　SM娛樂強硬回應
快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了
可寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買3送3」限時1天
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

「他點名2行業」馬上賺年薪百萬　過來人認證：沒錯

封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

郭台銘初選失利後　曾馨瑩IG「寫下10字」抱3娃首發聲！

「火星通過鬼宿星團」明後兩天登場　以肉眼朝西方天空即可觀賞

高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了

拉花、杯測賽屢奪冠　崑大餐飲系賴力弘躍上國際舞台

鐵路節6／9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

「停止雙語政策」連署破萬　全教總要求3位總統候選人表態

「他點名2行業」馬上賺年薪百萬　過來人認證：沒錯

封村整修10個月！　台中超夯打卡熱點彩虹眷村今起試營運至6／30

郭台銘初選失利後　曾馨瑩IG「寫下10字」抱3娃首發聲！

「火星通過鬼宿星團」明後兩天登場　以肉眼朝西方天空即可觀賞

高鐵2023暑假營隊來了！直擊列車維修　6／2起限時10天網路報名

快訊／親綠插畫家爆「長期性騷小模、外流私密照」　本人道歉了

拉花、杯測賽屢奪冠　崑大餐飲系賴力弘躍上國際舞台

鐵路節6／9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

LIVE／性騷吃案被罵翻　民進黨10：45記者會回應

慶祝行情沒出現！日神人學者分析侯友宜民調墊底　「一族群」成關鍵

「3萬房貸補貼」網站卡死1小時　全場氣炸：完全進不去

熱火「英雄哥」確定冠軍G1缺陣　希洛復出再等等

民進黨遭爆性騷吃案　他曝秘書長回應「絕不會息事寧人」

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

俄新一輪轟炸基輔3死　飛彈殘骸墜下「險砸中轎車」驚險畫面曝光

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

雨還沒停「大雨轟5縣市」　颱風走梅雨接棒！6月中偏濕訊號強

巨蛋旁33房華廈開1.68億求售　在地：房價合理「貴在它」

鐵肺女夜市拿麥飆唱！　民眾圍觀：台灣好聲音

生活熱門新聞

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

即／颱風環流發威！9縣市大雨特報

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

爆長期性騷小模！外流私密照　親綠插畫家道歉了

新冠反撲！診所每天塞爆　醫提3點建議

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵

90萬人能領1200！6月新制懶人包　學車、電費要變貴了

更多熱門

相關新聞

花蓮海是生活節登場　體驗河海文化

花蓮海是生活節登場　體驗河海文化

「112年海是生活節：河海有約」，即將於6月陸續登場，這次推出海灣沿線走讀、親水體驗活動、種子培訓等多樣化的課程，花蓮市公所30日在璽賓行旅舉辦報名啟動記者會，同時宣布下午3時準時開放報名。花蓮市長魏嘉彥表示，歡迎市民多多參加，體驗花蓮市豐富的河海文化及水域遊憩活動。

Fun暑假！高鐵推「少年優惠5折起」　6/2起開放搶票

Fun暑假！高鐵推「少年優惠5折起」　6/2起開放搶票

防斷料危機！台鐵維修物料國產化破45%　「鋼軌裂縫快篩」環島上路

防斷料危機！台鐵維修物料國產化破45%　「鋼軌裂縫快篩」環島上路

高鐵股東會通過配息0.67元　順利改選15席董事、樂觀看今年營運

高鐵股東會通過配息0.67元　順利改選15席董事、樂觀看今年營運

快訊／精密工業公司傳火警

快訊／精密工業公司傳火警

關鍵字：

高鐵暑假營隊62報名列車維修

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

58歲楊繡惠突po超音波照！　

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

台大弟「泡茶上癮」月討5萬！爸不敢退休

瑪娃減弱輕颱！今全台變天　7縣市大雨

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面