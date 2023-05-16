實踐無痕山林7大原則！做個負責任的登山者　歡迎高中同學報名

▲太管處邀請青年實際參與Youth Camp活動「做一個負責任的登山者」，名額有限報名動作要快。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處邀請青年實際參與環境教育活動，預定於今年7月3～5日（星期一、二、三）辦理Youth Camp活動，活動主題是「做一個負責任的登山者」，名額有限，報名動作要快！

盤點近幾年的登山態樣，越趨成長的登山人口對應越多的問題，例如在雲稜山屋附近已有因廚餘及餵食出現不典型行為的黃喉貂、磐石山越來越多被登山客吸引的水鹿被目擊，都需要登山者了解在山林之中與動物相處的自律之道；除此之外，各山域步道均存在排遺污染環境、營位被佔用或是登山隊伍彼此干擾等問題。

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因此，太管處希望邀請青年實際參與環境教育活動，在活動中練習與實踐LNT（Leave No Trace，無痕山林）的七大原則，從中引領青年學子進行對話，並共同尋找採取自律登山的保育行動方法，以解決這個世代所面臨的登山環境議題，期許帶動並提升國人照顧好自己、照顧好環境、照顧好其他登山者的負責任登山觀念。

▲▼實際參與環境教育活動，練習與實踐無痕山林的七大原則。

課程將從活動前的登山行前準備開始，藉由文件資料傳達學員在出發前如何充分地規劃與準備，接著以屏風山區為學習場域，從裝備的介紹與使用、登山行程的規劃、糧食的選擇，到戶外風險管理、步行與炊煮技巧、紙本地圖的判讀、野外求生…等課程，並帶領學員體驗山屋與帳篷住宿的差異，過程中邀請學員打開五感，在大自然的懷抱下真實闡述自身感受，彼此交流與分享，在今年暑假留下特別的回憶。

全程參與的學員均可獲得太管處頒發的學習證書，只要你是對山域活動有興趣的高中、職（含五專1~3年級）在學學生、應屆畢業生，或是即將進入高中校園的高中新鮮人，都可報名參加，如果想要提升你在登山領域的硬實力和軟實力，千萬不可錯過！

活動將於5月22日中午12時起開始報名，請上太管處報名系統報名，網址:https://www.taroko.gov.tw/（太魯閣國家公園官網首頁 > 為民服務 > 線上報名，首次登入請先註冊帳號），活動僅有1梯次、20個名額，額滿為止，歡迎高中同學報名參加。

