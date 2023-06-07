風華再現！　台西第一街獲全國社區營造五大獎

▲台西鄉中山路人文景觀再造計畫獲美國IDA、MUSE設計獎、德國柏林設計獎、台灣景觀大獎、國家卓越建設獎等大獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台西鄉中山路堪稱「台西第一街」，是台西市區社會經濟的活水，在地有豐富的歷史、產業等文化系統。透過人文景觀再造計畫重現其人文、地景風華，連獲美國IDA、MUSE設計獎、德國柏林設計獎、台灣景觀大獎、國家卓越建設獎肯定，縣長張麗善盼將這項融合社區營造、地方創生典範傳遞擴散，加速地方發展。

雲林縣長張麗善今（7）日與地方人士體驗成果，張麗善指出，縣府城鄉發展處委託專業團隊，在鄉公所、村辦公室、社區發展協會及在地居民協力下，透過社區工作坊、參與式設計，以全景式規劃，重現人文底蘊與特色景觀。將頽廢老屋重新改造，還把原有台西客運變成森林公園，找回台西風華、海洋文化，甚至是台西海洋的聲音、台西的顏色，成為熱門的觀光打卡景點。

▲城鄉處爭取「城鎮風貌及創生環境營造」計畫，完成公園綠地空間1處、街區頹屋改造5間、綠化口袋空間1處、及海口圓環再造等，讓台西老街呈現嶄新的人文地景風貌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

城鄉發展處長林長造表示，透過「軟硬兼施」的方式執行本案，爭取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造」計畫，完成公園綠地空間1處、街區頹屋改造5間、綠化口袋空間1處、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點以及海口圓環再造等，讓台西老街呈現嶄新的人文地景風貌。

軟體方面，針對地方藝文推廣及產業活絡等推動事項，爭取文化部「設計驅動跨域整合創新」計畫，針對地方軟體活動進行規劃，藉由活動擾動地方公共參與能量、刺激並提升地方經濟活力。

林長造指出，縣府團隊這幾年積極推動「打造幸福61公路」政策，除了2020年口湖椬梧以及2021年台西中山路外，今年加入了口湖金湖以及水林顏厝寮進行景觀再造計畫，透過專業與地方的共學共作機制，讓地方居民重新檢視、認同自身家園的文化與自然特色，提升鄰里間社群協力關係，創造全國性的社區營造典範，翻轉風頭水尾的臨海偏鄉區。

▲台西鄉中山路富含在地有豐富的歷史、產業等文化系統，「台西第一街」人文景觀再造計畫重現台西代表色彩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）