落花生因氣候慘無收成　張麗善建請農委會儘速公告天災救助

▲土庫公所通報的受損面積約100公頃，損害都在3成以上，今天縣府會以最速件發函建議中央公告天然災害救助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣部分鄉鎮傳出有農民栽種之一期作落花生因開花期受低溫影響致結莢不佳，又成熟期受雨害造成腐爛及發芽，致近日採收期幾乎沒收成；雲林縣長張麗善今（7）日在農業處長魏勝德陪同下，會同農改場及農糧署中區分署至土庫花生田現勘災損情形。

今日雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德、台南區農業改良場副研究員陳國憲、農糧署中區分署雲林辦事處技士劉泳汶、土庫鎮長陳特凱、議員張維心、議員王鈺齊秘書王玉菁、及許多地方代表、里長與當地花生農友，一起關心與了解落花生的嚴重災情。

▲2、3月一期作落花生開花期，氣溫一直處在不到20度的低溫，不利落花生開花授粉，導致落花生結莢數偏低。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣112年度一期作落花生種植面積約4210公頃，其中土庫種植面積最多，其次虎尾、元長，還有東勢、四湖、褒忠及北港等，總產量占全台約七成。今年2、3月一期作落花生開花期，氣溫一直處在不到20度的低溫，不利落花生開花授粉，導致落花生結莢數偏低，而現在6月份正是成熟採收期又逢多次豪雨，造成落花生腐爛發芽情形。

縣府接獲花生農友及土庫鎮公所災情反應，立即邀請農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場於今日進行現勘，勘後發現確實受災嚴重，要求農業處立即去函農委會，建請農委會儘速啟動天然災害救助，予以現金每公頃3萬元救助。



台南區農業改良場副研究員陳國憲指出，落花生的最佳授粉氣溫為23度，今年因氣候異常，2、3月的開花期氣溫多在20度以下，導致授粉率不高、高果莢數也就低，一般正常情狀下一株落花生可達14-15顆豆莢，今會勘的田區果莢數都不及一半，加上近期的大雨造成豆莢腐爛與發芽。

農業處處長魏勝德表示，目前土庫鎮公所通報的受損面積約100公頃，損害都在3成以上，今日縣府將以最速件發函建議中央公告天然災害救助；也呼籲其他鄉鎮如有類似災損或其作物有災情，尤其受損率達20%以上，請農民朋友第一時間到當地公所通報，縣府彙整轄內災損後，將立即邀請改良場所及農糧署組成勘災小組進行災情確認。

▲縣府接獲花生農友及土庫鎮公所災情反應，立即邀請農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場於今日進行現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）