厲害！彰化爸國中會考自評5科25級分　盼女兒「明年考贏我」

▲為了激勵國二女，黃錦榮參加會考。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

真棒！為了激勵國二女兒，「號稱全國最老考生」超狂老爸花壇鄉47歲黃錦榮今年花了2個月時間讀書參加應試，目標27級分，國中教育會考昨（6）公布各科答對題數及等級對照，他評估5科分數後可拿到25級分，其中數學(精熟)可拿到A、英文C，其他3B，女兒一聽到考試成績直呼「真的不簡單」，而他也勉勵女兒說「明年要考贏我喔」。

黃錦榮報名今年國中會考就是為了鼓勵女兒，「要證明讀書不是很難的事情，讀書是要有策略要有方法、要花時間，除了天分還要努力，給我2個月時間來努力，會有不一樣的成績」，他每天花2小時陪小孩讀書，成為全台最老的考生，更激勵許多國中學生及家長。

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▲錦榮參加會考前跟女兒去拜文昌帝君祈求考試順利。（圖／黃錦榮提供）

黃錦榮說，「要聽天命前，必需先盡人事」考試前還跟家人一起去拜文昌帝君，期望藉由信仰的力量，穩定內心的緊張感，國中會考科目有國文、英語、數學、社會、自然5科，經昨晚比對各科答案後，數學考題靈活，著重在理解力，要跳脫死背公式，原本可以拿到A+，但計算過程時間拉長，自然也可以更好、英文學科就完全在掌握中。

黃錦榮說，作文是以「近年台灣民眾最喜愛的影劇類型統計」圖表出題，要考生根據圖表統計排名，完成一篇作文。他以青少年的最愛電影切題、電影分級及教育影響，起承轉合方式寫作，最後以德國教育學家說法，做完美收尾，希望能得到考評教師的青睞。

黃錦榮昨晚與家人在計算考試成績，自評國文B+（5）、自然B+（5）、社會B+（5）、數學A（7）、英文C（3），預估共可獲得25級分，應該可以考上彰師大附工、彰商等學校，女兒一聽到25級分驚呼，「超棒！真的不簡單」，而他也跟女兒約定好「明年一定要考贏我喔」。