被葛來儀嗆「停止談論我」　柯文哲回罵：妳覺得妳有多重要？

記者袁茵／東京報導

華府兩岸專家葛來儀日前指，北京傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲，但柯文哲解讀葛來儀是指，所有參選人中，自己是最能跟中、美兩邊溝通的人，引發葛來儀不滿。面對葛來儀要求柯文哲停止談論她，柯文哲7日反嗆，「是你先討論我的」、「你覺得你有多重要？」

▲民眾黨主席柯文哲訪問日本「國家基本問題研究所」。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲於日本時間7日上午10時到「國家基本問題研究所」智庫，會後接受媒體訪問。針對日前超譯事件，葛來儀現在請柯文哲不要再評論她？柯文哲直言，「我都叫她不要氣急敗壞，是妳先討論我的，妳不要扯我的名字（的話）誰理妳啊？妳覺得妳有多重要？」

柯文哲於4日在東京參加僑宴時，被台僑詢問，如果當選總統，如何做到平等立足點與中國大陸對話？柯文哲當時提及，他一直認為兩岸之間同文同種，有相同歷史、語言、宗教文化，還是可以談，「你知道一開始我在講5個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、還有互相諒解，兩岸之間，不管葛來儀抹紅我，她說在台灣政治人物對中國人的標準來看，柯文哲是最可靠的。」

但柯文哲言論被網友拿上推特詢問葛來儀正確性，而葛來儀則說，「No. Can someone tell KP to stop talking about me？（不，有人可以告訴KP停止談論我嗎？）」