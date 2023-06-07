蔡阿嘎批日本餐廳遭炎上　黃捷曬「串燒連鎖店」搶救：真的超愛

▲蔡阿嘎嘲諷日本5名店遭炎上，緊急發布道歉聲明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者賴文萱／高雄報導

網紅YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家地雷連鎖店」影片引發爭議，還登上日本媒體，慘遭日本網友炎上。高雄市議員黃捷今（7）臉書響應「謝謝你！便宜又美味的連鎖店」活動，大曬日本評價連鎖店「鳥貴族」串燒，呼籲用正面的交流，讓日本人感受台灣的友善，修復台日情誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎拍攝「日本5家地雷連鎖店」影片，引發日本網友不滿。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎拍片遭日本網友炎上後，引發爭議，也有人擔心會影響日本人對台灣人的觀感，因此，なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）則發起「謝謝你！便宜又美味的連鎖店」活動，要向日本朋友表達，台灣有很多人很喜歡日本的平價連鎖美食。

▲黃捷曬「日本串燒連鎖店」修復台日情誼：真的超愛。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷今也PO文響應，她說，去日本想吃平價連鎖串燒，一定要去鳥貴族！全部均一價350日圓，品質也很穩定，真的超愛，藉此要向日本朋友表達，「台灣還是有很多人很喜歡日本的平價連鎖美食啊！」

她強調，台日友好是政府、產業甚至每一位國民長期互相用心交流的成果，千萬不能因為一個台灣YouTuber的不當批評就產生裂痕，歡迎大家一起用正面的交流，讓日本人感受台灣的友善。

貼文一出，網友紛紛曬美食照互動「真的好吃又便宜，那杯檸檬沙瓦我喝了兩杯～」、「台日友好！日本美食超棒的」、「我上個月去涉谷，也有去鳥貴族，每次去東京一定要去的，太好吃了」、「鳥貴族棒棒，我去看完關8一定會吃的店家！」