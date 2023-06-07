賴清德競總：卡核一乾貯水保計畫10年　侯友宜還甩鍋中央

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

核廢料議題成為總統選戰話題，針對國民黨總統參選人侯友宜7日批評，處理核廢料是「中央職責，地方只能建議」，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，侯友宜的做法就是標準的「好事侯市長，壞事中央扛」，新北市政府10年來多次駁回台電送審的乾式貯存的水保計畫變更設計案，也已經明確被法院判決敗訴，請侯正面回應阻擋乾式貯存設施這兩個敗訴案，不要再把問題丟給別人。

侯友宜今天上午接受媒體聯訪說，「怎麼樣不缺電？我們不反對再生能源，但是最重要的大前提，一定要把不缺電擺在最上位」，台灣目前為止，看到幾次大停電，自己是憂心忡忡，已知備載容量是完全不夠的，電絕對是經濟產業發展的關鍵角色，2025非核家園要達到20％的再生能源做不到，反而可能反其道而行增加化石燃料，達到80％，未來怎麼樣去做？台灣在乾淨能源的選項，核能絕對是選項之一。

對此，陳世凱今天批評侯友宜「甩鍋」，並反問侯友宜「核廢料要放在哪裡？」願不願意正面向社會大眾說明？他批評，主張要用核電的是侯友宜，用空話敷衍的也是侯友宜，難不成侯市長覺得核廢料無法處理也是一種「歲月靜好」嗎？

而針對台積電董事長劉德音在股東會上針對綠能政策的發言，陳世凱重轟侯友宜「居然惡意扭曲劉德音的原話」，劉德音在股東會現場的發言，是「綠電發展慢會影響台灣的競爭力，台積電會努力幫助政府加速推動綠電發展」，可見劉董事長也關注綠能的發展，但卻被侯友宜陣營理解成似乎是在「打臉非核家園」，實在是十分惡毒。