愛用390元國貨！陳佩琪訪日穿搭有巧思　柯文哲：會稱讚她的是媒體

記者袁茵／東京報導

挑戰2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，4日起展開為期5天的訪日行，而妻子陳佩琪則陪同在側，連續多天精心打扮、穿著正裝，有別於過去較為樸素穿搭。被問到有無獲柯文哲稱讚？陳佩琪6日受訪時坦言「沒有」，果不其然，柯文哲7日笑稱，「我看會稱讚她的是媒體吧！」

▲民眾黨主席柯文哲訪問日本「國家基本問題研究所」。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲4日清晨與陳佩琪、民眾黨一行人到桃園機場，準備搭飛機前往日本成田機場，只見陳佩琪一身紅色白花洋裝，並搭配紅色小帽子，站在一身深灰色西裝外套、藍色襯衫的柯文哲身邊，看起來格外亮眼。不只是出訪首日，隨後第2、3與4天，陳佩琪都有精心打扮，連頭髮上的飾品都隨顏色更換。

▲柯文哲訪日本首日，陳佩琪穿著一身紅色洋裝。（圖／記者袁茵攝）

陳佩琪6日晚間受訪時坦言，自己這次來日本帶4件衣服，但只有1套洋裝是過去沒有亮相過的，其他都是舊衣服，而髮飾則是從女兒抽屜中撈到，「有年紀之後，就想裝年輕一點啦！」自己過去都是牛仔褲與布鞋，但因為柯文哲此次以總統參選人身份出訪，所以才特別規劃。

被問到是不是以「第一夫人格局」來準備出訪衣服？陳佩琪說，過去柯文哲擔任台北市長時，自己陪同出席相關場合，也會因為是市長夫人而好好打扮，且柯文哲通常都穿全身黑，自己就不能穿太暗的顏色。

▲訪日第二天，陳佩琪穿著淺色洋裝，站在全套西裝的柯文哲身邊格外顯眼。（圖／記者袁茵攝）

至於有沒有獲得柯文哲稱讚？陳佩琪笑說，「不會欸！我看他完全沒有看到！」至於上次被柯文哲稱讚是何時？陳佩琪思考了一下後說，「我真的想不到。」

另外，陳佩琪此趟還在包包上費盡心思，例如紅洋裝搭配紅色包，白洋裝搭白色包，陳佩琪則分享，自己都是從台灣服飾品牌「NET」購買，「390元就很好看了，要愛用國貨。」

不過，柯文哲7日訪問日本「國家基本問題研究所」時，被問到有無看到陳佩琪每天都穿很漂亮，要不要稱讚一下妻子？只見柯文哲思考了一下後，「直男式」笑稱，「我看會稱讚她的是媒體吧！」就匆匆離去出席午宴，而就坐在台下的陳佩琪則給予尷尬微笑。

▼柯文哲訪日第三天，陳佩琪換上淺灰色洋裝，旁邊還綁有蝴蝶結，頭上則佩戴深藍色髮飾。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲訪問日本第四天，陳佩琪全套白洋裝、白包包亮相。（圖／記者袁茵攝）