▲柯文哲較受高知識選民喜愛。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據「TVBS民調中心」日前的總統大選民調顯示，在教育程度的分析上，民眾黨參選人柯文哲在大學及研究所以上民眾有超過三成的支持度，民進黨參選人賴清德與國民黨參選人侯友宜支持度則都在兩成五左右。對此，TVBS民調中心主任王業鼎6日指出，最大原因在於柯文哲在網路上深受喜愛，而網路使用者多為大專以上的年輕世代，這也是柯文哲民調穩定的主因。

王業鼎在媒體人蘭萱的網路節目《蘭萱看世界》中指出，柯文哲在大學及研究所以上民眾支持度領先其他兩人，是他民調穩定保持在20％左右的主因，所以柯文哲的民調也不太可能會降太多，因為這個族群基本上不會跑。

主持人蘭萱則提到，在高知識選民這塊，侯友宜本身也是警大博士，但在國際關係上的視野似乎比較難得到知識分子的支持，可是，她沒想到賴清德在高知識份子上也沒得到較多的支持。

王業鼎則分析，這是一個選擇題，並不是賴清德跟侯友宜得不到知識分子的支持，而是柯文哲在網路上年輕人的支持度很高，所以不能用賴清德跟柯文哲都具有醫師背景，來比較高知識選民的支持度。

他舉例，柯文哲在網路上的影片點閱率都很高，例如批評監察院長陳菊舉債6000億的影片，而網路上的使用者幾乎都是大學及研究所以上的年輕人。