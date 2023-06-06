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人行道障礙物多　游毓蘭：政府預算需一定比例遷移電桿、變電箱

▲游毓蘭6日偕同6名國民黨市議員舉行「人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游毓蘭6日偕同6名國民黨市議員舉行「人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委游毓蘭今（6日）率6名國民黨籍市議員在立法院國民黨團記者室舉行「人本交通 電桿電箱地下化 行人路權最大化」記者會，指出去年交通事故發生高達37萬件，造成3085人死亡，約50萬人受傷，其行人死亡394人、受傷人數達1萬6757人，並質問蔡政府，行人安全的最後一哩路，究竟還有多遙遠，別讓平安成為民眾高不可求的奢望。

游毓蘭表示，人行道的現況問題，是法令規範過於殘破分散，並未強制要求市區道路設置人行道，更出現只要有騎樓，就可以不用設置人行道的規定。此外，在人行道上往往會面臨障礙物占用的問題，尤其是不易遷移的電桿、變電箱等，據統計全國目前總計約有60萬個變電箱及300多萬支電桿林立，其中更有不少占用於人行道上，導致民眾行走其中，不是上演障礙賽，就是被迫走上馬路跟車爭道；再者，政府編列總計高達664億元投入人行道改善工程，為何行人安全卻始終未見改善。

新北市議員林金結指出，他住家前面短短20公尺就有3根電桿，明顯超過比例，讓行人被迫與車爭道，好比下雨天視線不良恐引發車禍，行人手持雨傘更是寸步難行，更不用說推著娃娃車的父母，該如何行走在重重障礙的人行道上。台北市議員李明賢也指，台北市南港路二段短短200公尺，多達55座包含電箱等障礙物，台電、中華電信等中央管轄的國營事業不是元兇，至少也是幫兇；李說，過去他在台北市辦理會勘電桿或電箱下地，總是一堆遇到藉口跟理由，就是不願積極處理，這就是造成行人地獄的原因之一。

台北市議員張斯綱議員表示，台電在移除電桿這件事情上以往都是被動角色，甚至排斥，往往需要民眾陳情，台電才願意考量移動電桿電箱，甚至移置其他處所，還須支付租金。張斯綱建議，移置電桿這件事，各單位平行間要協調，免除相關租金，一定要以人本為優先，給行人安全無障礙的人行空間。

台北市議員徐巧芯也表示，北市推動劃設標線型人行道以保障用路人權益，試圖改善行人地獄的狀況，但是這些電箱出現在人行道中間，不僅影響一般民眾通行，使民眾必須走到馬路上與車爭道，對於輪椅或是娃娃車的行進更是危險、更是不友善，希望中央能從源頭上，協助改善這樣的狀況。

游毓蘭委員說，交通部及內政部營建署應立即檢討人行道設法規，將散落雜亂的人行道設置規範整合，並且應強制市區道路設置人行道，並不因有騎樓而免設，且相關單位應立即盤點全國人行道上電桿、變電箱等障礙物的地點與數量，並且針對在校園、醫院、捷運站周邊等地方應優先立即處理；此外在政府664億元的預算中，需有一定比例以上用於電桿、變電箱遷移或地下化的工程，並與地方政府積極合作，以保障人行道的使用安全。

▲▼國民黨團召開人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化記者會 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開人本交通-電桿電箱地下化 行人路權最大化記者會 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

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