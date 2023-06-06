總統府資政顏志發被控性騷喊告　民進黨團不支持

▲總統府國策顧問顏志發。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發4日接受訪問怒回，「這個完全是政治操作、莫須有、編個故事，一定要提告，完全是污衊，真是太可惡了，反正我們準備要提告」對此，民進黨立院黨團6日表示，支持受害者提告，「而加害者提告是法律賦予權益，但我們不會支持。」

民進黨立委林靜儀表示，支持受害者提告，「而加害者提告是法律賦予權益，但我們不會支持。」林指出，各黨內部都要有明確相關處置流程，如何更透明是大家希望能夠做到，民進黨內部若有任何性騷案件可以和主管，若主管消極處理也會有處分，也可跟秘書長、性平部回報。

林靜儀直言，最重要的是受害者提出傷害的過程中，整個社會會站在受害者這邊，若相關案件進入到司法程序，民進黨也願意提供法律協助。

民進黨立委劉世芳表示，若是沒有面對、解決問題，一定會被壓下來，但反彈能力也會很強，尤其年輕一輩性平觀念比老一輩認識更多，也可以藉著法律賦予權利爭取應有保障，民進黨會站在被害者角度思考，黨內有性平申訴管道，若被害者認為不夠，需要走法律或行政申訴途徑，也可以找信任的民意代表完成申訴。

劉世芳直言，民進黨不會像其他政黨說這是政治操作、污衊，一定要從受害者角度看待，共同面對，雖然這次是很大危機，但也是轉機，民進黨態度已經非常清楚，就是全黨一致面對。