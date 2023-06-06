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端午「24處地雷公路」出爐　連假首日最塞！蘇花公路料連堵9小時

▲▼公路總局副總工程司李忠璋。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路總局副總工程司李忠璋說明端午連假疏運。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假將至，公路總局預估將有24處易塞省公路，其中連假首日6月22日台9線蘇花公路南下車潮預估凌晨5時將湧現，可能塞到下午2時，恐連塞9小時；蘇花公路收假北返車潮則將自6月24日中午塞到到晚間6時。

端午連假自6月22日起至25日，公路總局副總工程司李忠璋指出，端午節將有龍舟活動，旅遊旅次也會大幅增加，端午4天連假預估主要旅次以觀光旅遊為主，南下車潮預料將自6月21日連假前一天下午陸續出現，觀光旅遊車潮將於6月22日至6月24日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從於6月24日下午開始陸續出現。

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公路總局預測將有24處易塞省道路段，其中地區主要幹道包括台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻~香山、竹南、白沙屯及中彰大橋改建路段；銜接高速公路路段包括台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統、歸仁交流道及台88線鳳山~五甲路段等。

▲▼端午連假易塞公路路段。（圖／公路總局）▲▼端午連假易塞公路路段。（圖／公路總局）▲▼端午連假易塞公路路段。（圖／公路總局）

▲端午連假24處易塞省公路路段。（圖／公路總局）

重要觀光風景地區鄰近易塞路段包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線墾丁路段等。

另為鼓勵民眾搭乘公共運輸，李忠璋表示，公路總局自連假前一日6月21日起至6月25日止推出多項全國性共通國道、公路客運優惠，包含87條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

東部地區也有兩項限定優惠，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

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