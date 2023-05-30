瑪娃「風颱雨」襲東北部　北橫公路大曼路段不排除預警封路

▲台7線北橫公路大曼路段目前採戒護管制通行，未來將視風雨情況，不排除預警封路。（資料圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風外圍環流影響，台灣東北部將出現較大雨勢，公路總局第一養護工程處宣布，北橫公路台7線大曼(49K~50K)路段不排除視雨勢情形，實施預警性封路，明天(5月31日)白天6個時段維持開放15分鐘戒護通行，夜間維持預警封路，6月1日視風雨情況不排除全天封閉。

瑪娃颱風進逼，氣象局已發布海上警報，由於外圍環流影響範圍大，預估台灣東北部將出現較大雨勢，公路總局第一區養護工程處表示，北橫公路台7線大曼(49K~50K)路段，不排除視雨勢情形，實施預警性封路，確保用路人行車安全。

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公路總局第一區養護工程處表示，台7線大曼路段(49K~50K)明天(5月31日)白天時間，將分別在8、10、12、14、16點及17點30分等6個時段，維持開放15分鐘戒護通行，夜間則維持預警性封路。周四(6月1日)為颱風最影響台7線時段，將視風雨情況，不排除整日辦理預警性封路。

工程處指出，上述時間點如遇天候狀況不佳、現場持續落石有擴大之虞等因素，搶修團隊將視邊坡狀況機動管制，不排除立即封閉道路，禁止人車通行；呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。