　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑪娃「風颱雨」襲東北部　北橫公路大曼路段不排除預警封路

▲▼台7線北橫公路受創，旅客受困明池，車隊通過大曼路段前往明池山莊接駁民眾。（圖／公路總局）

▲台7線北橫公路大曼路段目前採戒護管制通行，未來將視風雨情況，不排除預警封路。（資料圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風外圍環流影響，台灣東北部將出現較大雨勢，公路總局第一養護工程處宣布，北橫公路台7線大曼(49K~50K)路段不排除視雨勢情形，實施預警性封路，明天(5月31日)白天6個時段維持開放15分鐘戒護通行，夜間維持預警封路，6月1日視風雨情況不排除全天封閉。

瑪娃颱風進逼，氣象局已發布海上警報，由於外圍環流影響範圍大，預估台灣東北部將出現較大雨勢，公路總局第一區養護工程處表示，北橫公路台7線大曼(49K~50K)路段，不排除視雨勢情形，實施預警性封路，確保用路人行車安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局第一區養護工程處表示，台7線大曼路段(49K~50K)明天(5月31日)白天時間，將分別在8、10、12、14、16點及17點30分等6個時段，維持開放15分鐘戒護通行，夜間則維持預警性封路。周四(6月1日)為颱風最影響台7線時段，將視風雨情況，不排除整日辦理預警性封路。

工程處指出，上述時間點如遇天候狀況不佳、現場持續落石有擴大之虞等因素，搶修團隊將視邊坡狀況機動管制，不排除立即封閉道路，禁止人車通行；呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
陳妍希「39歲無P原圖」遭酸差很大　網曬真實照
快訊／買飲料「女網紅給摸奶」慘了　總公司怒告：終止合作
愛喝熱豆漿！她「1舉動」醫嘆：恐致癌
快訊／妻子失聯河邊找到機車拖鞋　消防人員搜索中
年薪120萬up！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆
近4年「無颱風登台」原因找到了！專家：不太妙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同婚4周年領養子女三讀通過　全台同性結婚10632對、離婚1813對

婆婆2句話「老公堅持不開車」　人妻結婚10年喊後悔！全場逆風

痠痛貼布有「副作用」！ 醫師警告「多貼無效」：小心傷腎

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家示警：下半年不太妙

「超強運5生肖」6月財運爆棚！財神爺暗中送錢：求財得財

颱風最近時刻到！強對流將登陸　氣象局曝今晚「迎大雨」範圍

家有3個男人！弟女友「低胸又露屁股蛋」大方狂晃　她看傻了

勵馨性別公眾教育列車開跑「發揮影響力、共創性別公義」

爆乳妹變少了…被「1穿搭」取代！眾人爆有感：70%↑都露這

年薪120萬up！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆　破50鮮肉搶報名

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

同婚4周年領養子女三讀通過　全台同性結婚10632對、離婚1813對

婆婆2句話「老公堅持不開車」　人妻結婚10年喊後悔！全場逆風

痠痛貼布有「副作用」！ 醫師警告「多貼無效」：小心傷腎

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家示警：下半年不太妙

「超強運5生肖」6月財運爆棚！財神爺暗中送錢：求財得財

颱風最近時刻到！強對流將登陸　氣象局曝今晚「迎大雨」範圍

家有3個男人！弟女友「低胸又露屁股蛋」大方狂晃　她看傻了

勵馨性別公眾教育列車開跑「發揮影響力、共創性別公義」

爆乳妹變少了…被「1穿搭」取代！眾人爆有感：70%↑都露這

年薪120萬up！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆　破50鮮肉搶報名

打擊教練戰袍加持　李宗賢首打席隔971天開轟

安海瑟薇絕佳狀態不輸小14歲後輩　穩坐寶格麗天后宮秀頂級珠寶

回家就被瞪！1貓5狗門口「臭臉排排站」　爸嘆：別人家都熱情迎接

消防員衝進火場救人！屋主「睡到打呼」醒來秒愣：哥們，啥情況？

霍爾二軍首度出賽！2局無失分　樂天二軍6比3贏統一

財政部900號規範外國證券　律師：豈能涵蓋本國證券TDR…根本荒謬！

COMPUTEX2023盛大登場　全球科技精銳與新創團隊共同引爆AI

1公尺鱷魚「20樓墜下」重傷　社區住戶嚇傻：以為是玩具

富野連4天上榜！　並列上市櫃17檔注意股

同婚4周年領養子女三讀通過　全台同性結婚10632對、離婚1813對

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

更多熱門

相關新聞

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

詐騙猖獗，日前有民眾接獲簡訊催繳汽燃費和違規罰單，透過山寨網站來騙取民眾信用卡等個資，近來詐騙又出新招，假冒監理所人員電話通知證件遭冒用領牌或過戶登記，騙取民眾個資，監理所呼籲民眾勿在電話中告知個資或依指示操作轉帳。

桃竹苗地區缺623大客車駕駛　大舉徵才

桃竹苗地區缺623大客車駕駛　大舉徵才

新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

日籍車手遭落石擊斃　獲國賠468萬確定

日籍車手遭落石擊斃　獲國賠468萬確定

7/1上路！3大生活圈通勤月票審查通過　方案一次看

7/1上路！3大生活圈通勤月票審查通過　方案一次看

關鍵字：

公路總局第一養護工程處北橫公路台7線大曼預警封路

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

連千毅剃髮了：剪這樣涼快很多

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面