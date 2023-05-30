國1西螺穿越橋改建逢端午連假　西螺南下匝道封閉！管制措施出爐

▲端午連假西螺地區替代道路。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，國道預估將湧現大量車潮，高公局提醒，端午疏運期間，國1西螺穿越橋改建工程尚未完工，提醒用路人前往西螺地區提前改道。

因應西螺穿越橋改建工程，西螺交流道南下集散道路由原有2車道縮減為1車道通行。高公局表示，端午連假期間6月22日至25日，國道1號西螺穿越橋改建工程仍未完工，將影響西螺交流道南向出口交通。

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為降低用路人行經施工路段受入口車流干擾，高公局規劃，6月22日及23日每天上午5時至12時，封閉西螺交流道南向入口匝道。

▲▼國1西螺穿越橋改建工程施工影響，西螺南下匝道進行管制。（圖／高公局）

高公局表示，西螺周邊地區欲行駛國1南向的車輛，可提前於北斗交流道下高速公路，改走台1線替代道路，利用台1線銜接145乙線，或者經由台1線、154線、145線和145乙線，於虎尾交流道進入國道1號。

另端午連假期間，高公局將實施時段性匝道封閉管制措施。國5在連假的首二日（6月22日~23日）時段性封閉石碇和坪林南向入口。

西部國道地區，則在連假的第1日（6月22日）時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口；第2日（6月23日）時段性封閉國1埔鹽系統和西螺南向入口；第3、4日（6月24日~25日）時段性封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

▼端午連假匝道封閉管制措施。（圖／高公局）