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虧損+載客差！又有3條客運路線接力停駛　2業者停賣回數優惠票

▲公路總局訂於明10/15日在桃園客運總公司舉辦大客車擴大徵才活動，提供大客車駕駛穩定收入與就業補助方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲6月起又有客運路線停駛。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

又有3條客運路線停駛！在虧損、低載客率、駕駛人力考量下，指南客運、中壢客運聯營9089桃園-捷運古亭站路線，今(6月1日)起停駛；桃園客運、台北客運聯營9103大溪-捷運頂埔站路線，6月5日起也將走入歷史；中興巴士2025台北-瑞芳路線7月29日起不續營。

指南客運與中壢汽車客運聯營9089「桃園-捷運古亭站」國道客運路線今起停駛，指南客運公告，因長期虧損及受疫情嚴重衝擊，該路限營運許可屆期後配合持續代駛迄今，在營運環境艱困，及與鐵路及多條市區公車競爭下，6月1日起將停止代駛服務，旅客可改搭鐵路或其他市區公車替代。

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台北客運和桃園客運也公告，聯營9103「大溪-捷運頂埔站」路線自6月5日起停駛，民眾可改搭桃園客運新關263「大溪-恩主公醫院」路線或台北客運新北市公車藍46「三峽二鬮-捷運頂埔站」替代。

中興巴士也公告，國道客運2025「台北-瑞芳」路線因長期載客不佳，在營運許可證屆期後，將不在續營，7月29日起停駛，民眾可利用1088、1061、1062、跳蛙公車「瑞芳-松山車站」替代。

公路總局表示，相關停駛路線過去曾陸陸續續提過要停駛，主要是載客率低，旅客數不多，加上或多或少有駕駛不足因素，在停駛替代方案出爐和完備後，同意停駛或不續營，今年停駛路線數量與往年差不多，屬於例行性調整，公路總局也補助客運業者招募駕駛人力，截至4月底已招募210位。

客運業者不堪虧損，不僅陸續停駛載客率低路線，今年起接力調漲票價外，6月起也掀起取消優惠潮，和欣客運宣布，「三排座買6送2優惠票」及「兩排座優惠票」將將販售至112年6月2日止，6月3日起停賣。

國光客運也宣布中長程國道客運路線也將取消銷售「來回票」、「回數票」等優惠，過往買20張送6張等優惠，自6月5日起將不再銷售。

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