詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

▲近來又有詐騙集團假冒監理所通知證件遭冒用領牌過戶，騙取個資 。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，日前有民眾接獲簡訊催繳汽燃費和違規罰單，透過山寨網站來騙取民眾信用卡等個資，近來詐騙又出新招，假冒監理所人員電話通知證件遭冒用領牌或過戶登記，騙取民眾個資，監理所呼籲民眾勿在電話中告知個資或依指示操作轉帳。

公路總局台北市區監理所表示，近期有民眾反映，收到自稱是台北市區監理所人員電話通知，告知有不肖人士利用民眾的證件影本冒名領牌或過戶登記，並以核對資料理由請民眾於電話中提供個人資料，但實際上是假冒監理機關之詐騙電話。

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台北市區監理所呼籲民眾，收到此類電話時，隨時保持警覺，切勿於電話中告知個人資料或依據來電指示操作轉帳，以免受騙上當。

針對近來頻出現假冒監理服務詐騙簡訊及電話，台北市區監理所提醒，若對收到的監理服務相關簡訊或電話通知內容有疑問，可以自行上網搜尋監理服務網或各地區監理所、站電話，透過監理服務網或向各監理所、站求證。

另監理所建議民眾可加入監理服務網會員，以行動裝置下載安裝「監理服務APP」，利用APP查詢相關監理資訊，能即時查詢並確認自身監理相關資料，就算是在非上班時間接到詐騙電話或簡訊，也能辨別簡訊內容的真假。