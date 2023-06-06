蔡清祥急澄清與吸金詐騙犯關係　黃國昌提3問痛批「避重就輕」

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導指出，4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東手法與im.B詐騙案如出一轍，還曾多次與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥6日凌晨緊急透過法務部發出4點聲明澄清。對此，前時代力量立委黃國昌則在臉書列出徐少東的底細，連3問蔡清祥，身為法務部長，必須清楚向社會說明「何時認識徐某？何人介紹？往來關係？ 」

蔡清祥的聲明中指出， 在擔任法務部長之前經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中；嗣於108年5月間，徐某涉及之銀行法案件，經高雄地檢指揮臺南市調查處執行搜索，並聲請羈押獲准，知悉此事後，即未再與徐某有所往來。

對此，黃國昌痛批蔡清祥「避重就輕」，他也詳細列出徐少東的經歷。他指出，竹聯幫捍衛隊的徐鴻明（原名）自1998年即加入惡名昭彰的暴力犯罪組織「竹聯幫捍衛隊」，受託進行暴力討債，剝奪他人行動自由並恐嚇取財，行徑十分囂張；該案經檢察官起訴後，在2005年10月，高等法院以「參與犯罪組織」、「恐嚇取財」及「偽造私文書」等罪，判處3年10月徒刑，並命於刑執行完畢後，入勞動場所強制工作3年。在2006年3月最高法院駁回其上訴後判刑確定；不過，嗣後經高等法院「裁定減刑」，並發監執行，於2013年6月6日假釋出監。至於強制工作之部分，高等法院在2014年8月另裁定「免予執行」。

黃國昌再指出，徐鴻明自2015年開始以「三聯集團」名義從事吸金詐騙，期間在2017年10月改名為徐少東，台南市調處也是自2017年起開始偵辦，迄2019年5月遭檢調搜索為止，不法吸金金額超過22億元；在偵辦過程中，徐少東自承「在社會上有廣泛人脈」，「與政商名流過從甚密」。原經法院裁定羈押，在民國2020年1月17日裁定准予具保停止羈押；2021年12月，高雄地方法院以違反《銀行法》及《洗錢防制法》，判處徐少東13年徒刑。

黃國昌強調，蔡清祥身為法務部長，必須清楚向社會說明「何時認識徐某？何人介紹？往來關係？」，他表示，蔡清祥是在2018年7月16日就任法務部長，之前係自2016年8月擔任調查局局長；蔡清祥說是在擔任部長之前認識的，那是在擔任調查局局長期間認識的嗎？認識的是「竹聯幫捍衛隊的徐鴻明」，還是「三聯吸金詐騙集團的徐少東」？身為由檢察官轉任的調查局局長，都不知道徐某的背景嗎？

此外，黃國昌提到，調查局是自2017年就開始偵辦徐少東的吸金詐騙案，結果蔡清祥竟然在2018年還與這位吸金詐騙犯持續往來互動，簡直是離譜至極，他痛批，這樣是要人民如何相信：政府是真正在掃黑？真正在打詐？

黃國昌最後喊話，「請蔡清祥出面說明清楚兩人關係！也請蔡清祥依照自己在im.B案要求下屬的相同標準，自己好好接受調查！」