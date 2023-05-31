行政院前顧問陳振坤涉im.B吸金　北檢深夜諭令5萬元交保

▲行政院前行政顧問陳振坤晚間遭警方移送，北檢複訊後諭令5萬元交保。（圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

行政院前顧問陳振坤捲入im.B詐騙吸金案，被懷疑協助主嫌曾耀鋒脫產、隱匿犯罪所得。檢警30日發動新一波搜索後，在宜蘭一處商旅將陳拘提到案，晚間8點移送北檢複訊。訊後，檢方諭令陳以5萬元交保。

北檢30日指揮刑事局偵七大隊、北市、新北、桃園警方發動第4波搜索，兵分14路前往台北、宜蘭、桃園、台中等地，其中包括在陳振坤開設的旅館及住處，查扣125箱高價威士忌，總價高達250萬元，並將陳振坤及集團業務、會計等6人帶回刑事局偵訊。

▲黃國昌爆料，曾耀鋒買了數百萬的Whisky，藏在陳振坤經營的旅館地下室。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，陳振坤到案後否認涉案，強調他在宜蘭縣經營房地產仲介多年，今年4月得知曾耀鋒要出售頭城公正路房產，才秉持助人原則，去找世交熊男的兒子，出資1千餘萬元購買該處房產，整個過程並無不法。

警方30日晚間製作完筆錄，訊後依觸犯詐欺、銀行法、組織犯罪條例將人移送北檢。陳振坤被帶出刑事局時全程不發一語，未表示任何意見。當天深夜，北檢複訊結束，諭令陳以5萬元交保。

前立委黃國昌早前爆料，早在檢警發動搜索前，主嫌曾耀鋒4月就將宜蘭五結招待所、羅東鎮公正路上一處商辦大樓，接連過戶到一名熊姓男子名下，且熊男與陳振坤在宜蘭合開建設公司，懷疑2人可能涉案。

據了解，陳振坤和曾國緯有私交，不僅具地政士身分，曾協助曾國緯賣房，還提供自己經營的旅館給曾存放物品。不過，陳究竟是單純協助房產買賣，或是協助脫產，仍待檢警進一步調查釐清。