黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者江采蓁／綜合報導

im.B詐騙案不斷延燒，前時代力量立委黃國昌30日再度在臉書爆料，他接到關於隱匿貴重物品的檢舉，其中，包括了一名政治人物帶著主嫌曾耀鋒去Kavalan買了數百萬的威士忌，然後藏在行政院前政務顧問陳振坤經營的旅館地下室，而他查到這批威士忌就藏在慕夏精品旅館，具名檢舉附證據遞狀向台北地檢署陳報，北檢也發動搜索將陳振坤拘提到案。

黃國昌提到，他早在在5月16日的臉書發文中，就公開呼籲檢調應深入偵辦在 im.B 詐騙吸金案中，陳振坤是否涉及幫助曾耀鋒與張淑芬這對主嫌脫產侵害債權與洗錢的犯罪行為。他指出，其實，除了不動產的脫產之外，他也接到關於隱匿貴重物品的檢舉，其中，包括了一名政治人物帶著曾耀鋒去Kavalan買了數百萬的威士忌，然後藏在陳振坤經營的旅館地下室。

黃國昌表示，於是，他去宜蘭訪查了數個地點，終於在慕夏精品旅館（宜蘭市新民路62號）找到了這批威士忌，然後，具名檢附證據遞狀向台北地檢署陳報，請求檢察官發動搜索；台北地檢署今天也發動搜索，查扣到這批威士忌，將陳振坤拘提到案。

黃國昌最後喊話，希望陳振坤能夠有點良心，好好交待曾耀鋒用詐騙來的錢購入的貴重物品，到底藏在哪裡，包括價值上千萬的麥拉倫跑車，也敬請檢調繼續加油，徹查所有不法犯罪所得的金流，還給被害人公道。

據了解，檢警今天在宜蘭某精品旅館逮捕陳振坤及相關涉案人，另專案小組成員在商旅倉庫搜索時，查獲多達6至7百瓶高檔的噶瑪蘭solist vinho 高檔葡萄酒桶威士原酒，以市價計算總價高達240餘萬元；據傳曾耀鋒利用吸金所得25億元贓款，購入包含勞斯萊斯、賓利等高檔豪車，無償提供包含陳振坤及其他政治人物、民意代表使用，是否涉及圖利及掩護黑幫大老、槍砲通緝犯身分等對價關係，或者協助取得國有土地開發牟利等黑金問題，則有待專案小組調查後釐清。