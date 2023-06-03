端午節將屆！士檢暖心辦「粽香傳情送溫馨」　關懷更生人贈慰問金　

▲士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會共辦「粽香傳情」關懷更生人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

端午佳節將屆！士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會，昨(2日)在汐止教會辦理「粽香傳情送溫馨」關懷受保護管束人(更生人)活動，包括法務部長蔡清祥、士檢檢察長顏迺偉都出席參加，藉由教導更生人親手作每位愛心粽，再轉贈犯罪被害人，以修復錯誤過往，讓社會處處有溫馨，讓他們能勇敢面對生活挑戰、重新出發。

蔡部長致詞時表示，端午前夕，透過社區關懷活動，讓經濟弱勢的受保護管束人感受到絲絲暖意，在復歸社會的人生路上將不再孤單，另外，也很感謝士林榮譽觀護人協進會、更保士林分會及犯保士林分會長期以來對於司法保護工作的貢獻，及台灣基督長老教會汐止教會、汐止社區 大學對於活動無償提供場地及提供師資教導受保護管束人學包肉粽，透過現場的溫馨互動與暖心連結，激發出柔性司法的社會支持，鼓勵與會的更生朋友快樂平安且穩定地復歸社會。

▲蔡清祥部長偕同士檢檢察長顏迺偉探望29年前吳銘漢夫婦命案倖存的孩子吳東諺，致贈關懷慰問金及營養品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

隨後，蔡部長偕同林參事及顏檢察長特別前往探望29年前的吳銘漢夫婦命案倖存的小孩吳東諺，蔡部長過去擔任士檢檢察長一路相伴至今，除致贈關懷慰問金和營養品，也聽取家屬訴求與困境。

也進一步瞭解，吳東諺近幾年因疾患仰賴呼吸器維生，由外籍看護照護，犯保士林分會從2004年起協助被害家屬，已服務19年的時間，將會持續積極媒合社會資源，每月提供必要協助。

蔡部長除肯定吳東諺先生展現生命鬥士的堅韌勇氣外，也允諾會持續透過社會資源，提供相關協助，未來如果有需要幫忙的一定會盡力協助，也鼓勵吳東諺勇敢面對未來。

最後，蔡部長、林參事、顏檢察長一行人也前往附近由更生人經營的自助餐店「亞杜蘭廚房」，在滿室飯菜香味的氛圍下，部長一一向在店內從事餐飲工作、努力向上的幾位更生人表達支持與鼓勵，為今日端午節關懷活動，劃下完美句點。