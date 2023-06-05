大法官被提名人遭疑教唆偽證　劍青開炮：司法鬼島「小人得志」

▲大法官被提名人尤伯祥擔任律師時的爭議，成為近來司法界的話題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

總統府5月公布4位大法官提名人選，其中民間司改會出身的律師尤伯祥，遭質疑在2005年的雲林焚化爐案中，教唆被告妻子做偽證，還當場被發現事先準備好的問答集，雖然尤伯祥回應這是「惡意的捕風捉影」，但律師與證人接觸的尺度已在法界成為話題，檢改團體要求建立相關法制，否則「只要沒有法，就不會違法」，台灣會墮落沉淪為「小人得志」的司法鬼島！

以下為檢改團體劍青檢改的聲明全文：

律師涉教唆偽證法制闕漏 請大法官被提名人表態是否支持重建法制

近日大法官被提名人某律師遭踢爆涉嫌教唆證人偽證，其公開坦言曾與證人接觸討論案情，但否認指導演練及問答筆記云云。茲因攸關國家未來法制及大法官提名審查，本會聲明如下：

一、我國「律師接觸證人」法律規範闕漏不足，僅在《律師倫理規範》有簡陋之原則性文字，且實務運作混亂不一。有律師完全不敢約見證人的，亦有律師只敢通知證人程序事項的，也有律師指導證人「講重點」的，還有律師大膽教唆證人顛倒是非的。簡言之，因長期規範密度不足，導致毫無標準，自律幾近淪喪。

二、先進國家對「律師接觸證人」均有明確規範及標準，具體可能涉及：「證人測試」、「證人指導」、「教唆偽證」等不同層次。以英國為例，容許「證人測試」，旨在幫助證人熟悉審判流程；但為避免證人記憶遭到引導錯置，或者證言受到誘導汙染，「證人指導」均予禁止(送懲戒)，且絕對禁止「教唆偽證」(有刑責)。均有明確規範，足資遵循。

三、司法院為完善推行國民法官制度，曾於「國民法官法施行細則預告版」第141條至第153條寫入「證人測試」之條文草案，但因特定律師團體的反對而全遭刪除，未來法律規範只能繼續「保持」闕漏及規範密度不足。吾人皆知，擅於玩法弄權之人，「只要沒有法，就不會違法」，如此台灣未來只會繼續墮落，沉淪為「小人得志」，「劣幣驅逐良幣」的司法鬼島！