　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大法官被提名人遭疑教唆偽證　劍青開炮：司法鬼島「小人得志」

▲▼總統府公布大法官被提名人 陳忠五 蔡彩貞 朱富美 尤伯祥 林佳龍 翁岳生。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大法官被提名人尤伯祥擔任律師時的爭議，成為近來司法界的話題。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

總統府5月公布4位大法官提名人選，其中民間司改會出身的律師尤伯祥，遭質疑在2005年的雲林焚化爐案中，教唆被告妻子做偽證，還當場被發現事先準備好的問答集，雖然尤伯祥回應這是「惡意的捕風捉影」，但律師與證人接觸的尺度已在法界成為話題，檢改團體要求建立相關法制，否則「只要沒有法，就不會違法」，台灣會墮落沉淪為「小人得志」的司法鬼島！

以下為檢改團體劍青檢改的聲明全文：

律師涉教唆偽證法制闕漏 請大法官被提名人表態是否支持重建法制

近日大法官被提名人某律師遭踢爆涉嫌教唆證人偽證，其公開坦言曾與證人接觸討論案情，但否認指導演練及問答筆記云云。茲因攸關國家未來法制及大法官提名審查，本會聲明如下：

一、我國「律師接觸證人」法律規範闕漏不足，僅在《律師倫理規範》有簡陋之原則性文字，且實務運作混亂不一。有律師完全不敢約見證人的，亦有律師只敢通知證人程序事項的，也有律師指導證人「講重點」的，還有律師大膽教唆證人顛倒是非的。簡言之，因長期規範密度不足，導致毫無標準，自律幾近淪喪。

二、先進國家對「律師接觸證人」均有明確規範及標準，具體可能涉及：「證人測試」、「證人指導」、「教唆偽證」等不同層次。以英國為例，容許「證人測試」，旨在幫助證人熟悉審判流程；但為避免證人記憶遭到引導錯置，或者證言受到誘導汙染，「證人指導」均予禁止(送懲戒)，且絕對禁止「教唆偽證」(有刑責)。均有明確規範，足資遵循。

三、司法院為完善推行國民法官制度，曾於「國民法官法施行細則預告版」第141條至第153條寫入「證人測試」之條文草案，但因特定律師團體的反對而全遭刪除，未來法律規範只能繼續「保持」闕漏及規範密度不足。吾人皆知，擅於玩法弄權之人，「只要沒有法，就不會違法」，如此台灣未來只會繼續墮落，沉淪為「小人得志」，「劣幣驅逐良幣」的司法鬼島！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
國防部公告新標準！　想免役更難了
快訊／港命案大翻轉！媽媽才是真兇　悶殺3女兒「最小才2歲」
抵制RISU外流片！他驚曝「更可怕後果」　會員1天暴增萬人
快訊／香港恐怖命案　3女童遭刺死
LIVE/政壇性騷風暴烽火綿延　徐巧芯、張禹宣分析下一個燒到
國小肄業男假扮股市大戶　銀行見「台積電+鴻海」捧4618萬借
快訊／牛肉麵店氣爆　1人傷重死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中男律師槓中檢！　雙方各說各話　3大癥結點一次看

女失控大暴走！踹前男友機車再撞救護車　警一路推到牆壁喊冷靜

酒駕闖紅燈又追撞騎士！雲林男下車還揮鐵棍恐嚇　下場慘了

台東出現連環殺樹兇手！8棵30年老樹遭鑽孔灌毒　將求償超過10萬

快訊／高雄貨櫃車翻覆躺分隔島！駕駛遭「方向盤夾腿」一度受困

爭好市多婦幼車位！他不爽沒小孩占用　遭嗆「憑什麼吵」爆氣了

國小肄業男假扮股市大戶　銀行見「台積電+鴻海」捧4618萬借他

快訊／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者傷重不治

西門町過馬路！男突持剪刀抵駕駛胸口嗆：我以前殺過很多人

對面鄰居的狗亂大便　出家女師父竟潑糞洩憤！拒和解判拘40天

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

5億高中男律師槓中檢！　雙方各說各話　3大癥結點一次看

女失控大暴走！踹前男友機車再撞救護車　警一路推到牆壁喊冷靜

酒駕闖紅燈又追撞騎士！雲林男下車還揮鐵棍恐嚇　下場慘了

台東出現連環殺樹兇手！8棵30年老樹遭鑽孔灌毒　將求償超過10萬

快訊／高雄貨櫃車翻覆躺分隔島！駕駛遭「方向盤夾腿」一度受困

爭好市多婦幼車位！他不爽沒小孩占用　遭嗆「憑什麼吵」爆氣了

國小肄業男假扮股市大戶　銀行見「台積電+鴻海」捧4618萬借他

快訊／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者傷重不治

西門町過馬路！男突持剪刀抵駕駛胸口嗆：我以前殺過很多人

對面鄰居的狗亂大便　出家女師父竟潑糞洩憤！拒和解判拘40天

美加駐港領館4日上傳燭光照　陸駐港公署：拙劣政治戲碼！

台南400香科年《土城香》啟動　炸響第一炮

5億高中男律師槓中檢！　雙方各說各話　3大癥結點一次看

《星光》男星當外送員「驚見妹子脫光拿餐」！回家脫口1句話…妻火大走心

福斯「長軸版電動MPV」亮相！雙電動滑門、5-7人座空間超大

台灣「首家好市多」要搬家？新店可能在這：接近目前2倍大

國防部公告役男體位區分標準　想免役更難了！

女失控大暴走！踹前男友機車再撞救護車　警一路推到牆壁喊冷靜

林威助不出席阪神日　球迷自助發起「真！阪神日！」助威

酒駕闖紅燈又追撞騎士！雲林男下車還揮鐵棍恐嚇　下場慘了

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

社會熱門新聞

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

快訊／失聯39小時！　疑落海高中生遺體找到了

高樹河堤4車連環撞！2騎士身亡

正妹議員查RISU驚呆　外流大量私密片成員破萬

4寶媽家中急產第5胎　嬰臍繞頸+發紺

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

即／台中工地「地面塌陷」！水泥車側翻壓傷司機

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

少女被20人剝光衣服痛毆　拖把插下體街頭罰站

幼子半夜哭喊「找媽媽」！他才知被戴綠帽

高中生落海亡...母苦守海邊2天見遺體哭癱

身上多處陳舊瘀傷！台中6歲男童泡澡猝死

更多熱門

相關新聞

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

抓包老公偷吃，正宮該容忍嗎？律師郭德田日前在節目上透露，其實看過許多案例，正宮雖然有離婚想法，但諮詢完考量經濟狀況和自身狀態後反而收手，甚至知道老公在自宅樓下偷偷買了一間「小三房」，仍然選擇容忍。

律師喝高粱開車撞騎士　畫面曝光

律師喝高粱開車撞騎士　畫面曝光

涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」

涉性騷卻喊告！律師批「豬哥別假清高」

「大法官不是為黨服務」　趙少康籲蔡英文：應謙虛一點放棄提名

「大法官不是為黨服務」　趙少康籲蔡英文：應謙虛一點放棄提名

大法官提名人選惹議　李彥秀痛批綠營：破壞司法公信的歷史罪人

大法官提名人選惹議　李彥秀痛批綠營：破壞司法公信的歷史罪人

關鍵字：

尤伯祥律師大法官被提名人證人教唆偽證偽證檢改劍青檢改

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

畫面和員工說法不符　牛肉麵：頂多石牌店收掉

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

家家曝「阿公見過人魚」：漁船視他們為厄運

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面