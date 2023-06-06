5億高中生死因曝！高大成批：找不出死因又不認輸　堅持針孔是關鍵

▲高大成今日受訪，與律師看法一致，認為若賴男是10樓墜下，不可能頭顱、四肢沒破裂，有矛盾。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案今日法醫研究所報告出爐，今日中檢偵查庭傳喚賴母與律師到場，拿出賴姓高中生鑑定報告。庭後賴母委任律師許哲維表示，報告內容明確寫「頭顱、四肢長骨」沒有骨折，認為跟10樓墜下矛盾。高大成表示，10樓下來不管哪個身體部位撞擊一定會破裂，但賴都沒有。高也說，自己跟這位法醫的看法不同，但是法醫研究所的法醫「看不出死因卻又不認輸」，也再度強調，針孔就是全案的關鍵。

高大成說：「不是要跟檢方敵對，最主要是我跟這案法醫看法不同，我看得仔細，能夠看得出死因，但他看不出來，不要認為針孔不值得一提，那才是今天的重點。」高表示，除了毒藥物檢驗範圍過小，若是有人將賴男敲昏，再施打空氣在血管裡讓他死亡，也是一種可能性，先前就有案例是一名吸毒男子用這種手法害死2名女友。

高大成批，今天大家就是要好好來解決這個問題，但是這個法醫看不出死因卻又不認輸，不要這樣，設想一個高中生得到5億財產後輕生，這種「劇情」合理嗎？大家一起來討論真相才是重點，同時再強調，「不是要跟檢方對抗」。

法醫研究所針對賴姓高中生死因報告，提到「頭顱、四肢長骨」並無骨折，這與高大成先前的說法一致，高表示，如果是10樓下來，不管是哪個部位先撞擊，一定都會破裂，但賴的身上竟然沒有？這實在不合理。