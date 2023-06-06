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社會 社會焦點 保障人權

「抓1次賠百萬」人妻偷戰鮮肉11次喊舒服　小王硬掰：我是GAY

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻與鮮肉小王被罰20萬不怕，持續約出遊嘿咻，綠夫發現後，憤怒對妻子與小王求償共400萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名人妻小君（化名）搞上鮮肉同事遭老公抓包，法院判2人須賠20萬給老公之後，小君也簽下切結書，向老公保證不再與小王往來、否則發現一次就是賠100萬；但小君仍愛小王愛到無法自拔，傳訊「你最會親得我唉唉叫」，持續與小王同遊約戰11餘次，綠夫念及夫妻情分，捨棄切結書載明可求償1100萬，僅提告對小君求償300萬、小王100萬，近日判決出爐。

人夫主張，他與小君結婚5年、有2名年幼子女，他卻發現小君與比她年紀小的同事小王同居外遇，人夫對2人提告、法院認定有侵權行為，判小君與小王需賠人夫20萬元；此後小君也親自簽下切結書，向老公保證「未來絕不再犯，若再與任何人有超出友誼範圍之互動，同意每違反1次即支付丈夫100萬元，更不會與XX（小王）保持朋友、閨蜜、姊弟等之類任何關係之存在往來」。

但，人夫半年後又發現小君仍與鮮肉小王聯絡，往前追查更得知小君多次出入小王住處過夜，還留下出遊貼臉親吻擁抱照片，數一數相約次數多達11次，若依照切結書內容，本可對小君求償1100萬，但人夫念及曾經的夫妻情分，僅提告要求小君300萬與小王100萬的賠償。

小王否認到底，表示只與小君是好同事，只是逗趣鬧著玩拍下親密合照，起初也不知道小君有配偶，甚至說自己不喜歡女性、是同性戀者，不可能對小君有任何遐想。

法官檢視人夫提出的對話截圖認為，小君對話的女性「吳X琳」，是小王刻意改名企圖掩人耳目，小君會傳裸照給對方，挑逗說「你最會親得我唉唉叫」、「你很會親我的X頭喔。親到都尖尖的挺挺的，好舒服」，對方回應「老婆唉的我抽動更大力」、「我都是在妳生理期左右內射好嗎」等語；而「吳X琳」還曾責備小君擅自簽下切結書，擔心若再次被人夫發現，又要賠錢、鬧上法院，顯見這名「吳X琳」就是鮮肉本人。

法官審後，不採信小君與小王辯詞，且認為2人有超乎友誼範圍的來往，人夫求償有理，審酌小君與小王名下財產，且小君與人夫所生的2名子女仍待扶養，賠償金應減為分別100萬、60萬較適當，仍可上訴。

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