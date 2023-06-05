「芒種」來了！4生肖運勢最強　屬「兔」正偏財滿載而歸

文／命理老師 邱彥龍

6月6日進入芒種，高溫與雨水齊來，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，芒種節氣也是招桃花的好時機，只是要懂得避免爛桃花，男女生都可將五色線放紅包袋置於左口袋中增強桃花運，至於女生想招戀情、避免爛桃花，可以在這段期間戴金手錶或金項鍊，男生則可用黃金打造一把小金剪刀，隨身攜帶。

▲芒種節氣。（圖／unsplash）



另外，邱彥龍老師也分析，在芒種節氣裡（6/6-6/21）運勢最強的生肖有4個，分別是：兔、鼠、雞、猴

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Top4 ： 猴



屬猴的朋友在這段期間擁有大財運，不過還需要好好的談判與溝通，才能完全掌握。新朋友的投資項目要注意，會有魔鬼在裡面。身體健康部分還是需要保養，該檢查就去健檢，未來才可享受生活。

Top3 ： 雞



屬雞的朋友在這段期間，能在陌生的環境與新朋友之間得到高評價跟讚賞，並擁有不錯的財富機會，同時也有新項目可以策畫，或者獲得新的工作機會，可以的話，建議只投資體力與技術層面就好，資金方面並不適合投入。整體上運勢很棒，但慎防桃色糾紛與三角關係。

Top2 ： 鼠



屬鼠的朋友在這段期間，建議凡事按照自我的排程進行就好，多出去走走考察，會讓你發覺很多真相，凡事不要太著急下手，記得先停看聽之後，慢點再做決定。努力工作能得到同事喜愛與高人氣，並且也能學習到不少知識與技能，回收雖慢，但記住大財在未來等你，注意合夥人與伴侶是否有事隱瞞，建議好好溝通。這段期間有賺錢的機會，但投資需謹慎。

Top1 ： 兔



屬兔的朋友在這段期間，善用溝通與服務能有非常好的成績，正偏財運很強，但要注意不熟悉的陌生人或事業領域，小心入坑。適合在海外、網路、遠地做高等學習或者加入宗教團體，會獲得高人氣與信任感，但也會被不熟的朋友、小人、黑粉私底下妒忌跟抹黑，不必在意別人的眼光，保持光明的心，快樂就好，做好自我即可。財運可滿載而歸，但要注意情緒問題盡量控制，且要對酒精、藥物避而遠之，即可逢凶化吉萬事皆順。

▲屬兔朋友，芒種期間財運可滿載而歸。（示意圖／達志影像）



邱彥龍老師表示，6月6日至6月16日之間金星被刑，卻未必是壞事，因為這意味著國家、地區，乃至於整個世界環境的影響將朝向新民意走向，會為選舉、立法、行政帶來革新，同時銀行、股市、證券、物資、工商業也會朝向有正向拓展的方向而改革，至於詐欺、偽造之事，凡之前被隱藏許久的不道德都會陸續爆發。

至於芒種期間走運者，以雙子、巨蟹、處女、摩羯、水瓶這5星座，夢想特別容易兌現，且有升官發財之勢，請把握擁有的幸運。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師