芒種來了！ 「4生肖」準備發大財　招桃花可帶這小物

▲芒種節氣明天到，4生肖運勢最強。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

時序逐漸進入典型的夏季，明（6）天即將進入「芒種」節氣，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，在芒種節氣裡（6日～21日），有4生肖運勢最強，分別是兔、鼠、雞、猴；邱彥龍也指出，芒種節氣也是招桃花的好時機，男女都可將五色線放紅包袋，並置於左口袋裡增強自己的桃花運。但屬雞者要慎防桃色糾紛或三角關係，屬兔者，則要當心遭小人抹黑。

Top4：猴

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屬猴的朋友，在芒種這段期間，擁有不錯的財運；不過，還需要好好的談判與溝通，才能完全掌握。新朋友的投資項目要注意，會有魔鬼在裡面。身體健康部分，還是需要保養，該檢查就去健檢，未來才可健康享受生活。

Top3：雞

屬雞的朋友，在這段期間，能在陌生的環境與新朋友之間得到高評價跟讚賞，並擁有不錯的財富機會，同時也有新項目可以策畫，或者獲得新的工作機會，可以的話，建議只投資體力與技術層面就好，資金方面並不適合投入太多。整體上運勢很棒，但慎防桃色糾紛與三角關係。

Top2：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間，建議凡事按照自我的排程進行就好，多出去走走考察，會讓你發覺很多真相，凡事不要太著急下手，記得先停看聽之後，慢點再做決定。努力工作，能得到同事喜愛與高人氣，並且也能學習到不少知識與技能，回收雖慢，但記住大財在未來等你，注意合夥人與伴侶是否有事隱瞞，建議好好溝通。這段期間有賺錢的機會，但投資需謹慎。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間，善用溝通能有非常好的成績，正、偏財運很強，但要注意不熟悉的陌生人或事業領域，小心入坑。適合在海外、網路、遠地做高等學習或者加入宗教團體，會獲得高人氣與信任感，但也會被不熟的朋友、小人、黑粉私底下妒忌跟抹黑，記得保持光明的心，做好自我即可。財運可滿載而歸，但要注意情緒問題，盡量控制，且要對酒精、藥物避而遠之，即可逢凶化吉萬事皆順。

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