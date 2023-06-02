「芒種」節氣即將到來！6／6「6大禁忌」曝　剪髮財運會變少

▲「芒種」節氣即將到來，小心不要犯6大禁忌。（示意圖／pexels）



生活中心／綜合報導

「芒種」是二十四節氣之一，每年大約會是在國曆6月6日，而芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，命理專家清水孟國際塔羅「小孟老師」列出芒種日的6大禁忌，千萬不要不小心犯了！

1.不宜喝太冰

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

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2.不宜吃芒果

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友，僅量避免不宜食用過量。

3.不宜洗冷水澡

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4.不宜剪髮

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在這天剪髮，代表未來一年你會很清閒，財運會減少。

5.三種人沖煞

芒種當日沖「猴」、「魔羯座」與「水瓶座」，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

6.不要浪費米糧

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

小孟老師指出，芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種，而這段時間天氣燥熱容易生氣，因此建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁等等能退火的食物！