超大型沙塵暴奔襲蘇伊士運河　貨輪直接被吞噬「世界一片橘黃」

▲蘇伊士運河遭遇沙塵暴襲擊，貨輪宛如遭吞沒。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

埃及近日遭遇罕見的強烈沙塵暴襲擊，滾滾黃沙吞沒包括首都開羅和蘇伊士地區，目前已知至少造成4人死亡。巨型沙塵暴同樣也侵襲繁忙的蘇伊士運河水道，來往貨輪彷彿被吞噬一般，場面十分驚人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，發生在6月2日的一場巨型沙塵暴將開羅（Cairo）的天空染成一片橙色，強風也為當地帶來厚厚一層沙土，迫使居民紛紛進入建築物內躲避。其中，在開羅一處交通幹道有大型廣告看板被風吹垮，造成1人死亡、5人受傷。

另據《中東觀察》（Middle East Monitor）報導，在開羅附近的齋月十日城（10th of Ramadan Cit）也有一名工程師在步行前往上班時死亡，同樣是被倒塌的廣告看板砸死。

除此之外，在尼羅河三角洲地區還有一名男子在沙塵暴中遭倒塌的椰棗樹壓住而傷重不治；另外在蘇伊士（Suez）則有一名男子在公寓四樓觀看風暴時不慎失去平衡而不幸身亡。

受到沙塵暴影響，埃及紅海港務局（Red Sea Ports Authority）一度關閉紅海沿岸多個港口，並且出於安全考量而暫停一切海上航行作業，所幸沒有發生任何事故。據紅海港務局稱，沙塵暴其間觀測到風力約每秒13公尺，相當於6級風，浪高則約為3至4米之間。

蘇伊士運河是世界上最繁忙的水道之一，從社交媒體上流傳的畫面可見，大範圍沙塵暴侵襲運河地區，貨輪彷彿即將被風暴吞噬；從船上視角來看，前方視野完全被橘黃色沙塵遮蔽，最後船身周圍完全被沙塵籠罩，相當駭人。

一般而言，埃及沙塵暴通常發生在春季，風暴伴隨從沙漠席捲而來的漫天黃沙，最多可能持續長達50天，如果暴露其中可能造成嚴重頭痛、鼻塞、流鼻水和眼睛不適發炎等症狀，但一般來說不會造成重大破壞。