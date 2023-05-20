21死大多是牧民！　蒙古國70%草原消失引發惡劣沙塵暴

▲ 蒙古國沙塵暴 。（資料圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近日，蒙古國天氣十分惡劣，該國緊急情況總局昨19日通報，受到強風、沙塵暴和暴風雪天氣影響，導致蒙古國東部至少21人失蹤，其中大部分是牧民。

據中國媒體報導稱，蒙古國氣象監測機構表示，強風、沙塵暴和暴風雪19日早開始席捲蒙古國東部、東南部和南部的戈壁省份，風速最高時達到每秒30米。東部至少有27人失蹤，後確認其中6人被安全找到。

今年入春以來，蒙古國多次發生強沙塵暴天氣，嚴重影響當地正常生產、生活造成較大影響和損失。該國氣象部門預計，未來幾天蒙古國大部分地區的多變天氣仍將持續，並警告民眾採取預防措施。

蒙古國面積約156萬平方公里，接近中國面積的六分之一，但僅有300多萬人口。該國氣候為典型的大陸性溫帶草原氣候，春季強風雪和沙塵天氣頻繁，光是今年的多次影響中國北方城市，尤其是北京。

▲中國今年多次出現沙塵暴，與蒙古國沙漠化有關係。（圖／翻攝 極目新聞）

陸媒《澎湃新聞》新聞18日報導指出，中國科學院院士、蘭州大學教授黃建平研究團隊借助先進的空氣污染模型和衛星遙感技術，發現在今年春季頻發的沙塵天氣事件中，蒙古國對我國北方沙塵的平均貢獻約為42%，塔克拉瑪乾沙漠的平均貢獻約為26%。

論文第一作者，蘭州大學教授陳思宇指出，自今年1月以來，中國北方已經發生了12次沙塵過程，2023年以來發生的沙塵次數為近10年以來同期最多。其中，3月19日至24日、4月9日至11日發生的沙塵事件已達到沙塵暴級別。

陳思宇表示，冷鋒和蒙古氣旋這兩種天氣系統主導了這些事件，致使蒙古國地區大範圍起沙，並推動沙塵跨境輸送，導致我國多地出現短時強沙塵暴天氣。而隨著冷鋒不斷南推，沙塵也隨之向南擴散，致使長江流域也出現了嚴重的污染天氣。

綜合其他媒體報導也指出，這項研究之前，蒙古高原的湖泊已經經歷了迅速的減少。截至2014年，中國研究人員發現，蒙古國面積超過1平方公里的湖泊數量減少了26%。

▲蒙古國草原急速萎縮。（圖／翻攝 百度）

蒙古國曾有80%的國土被草原覆蓋，但目前約70%的草原已經遭到破壞。開礦、氣候變化都被視為破壞因素之一，但導致草原退化的主要原因是過度放牧。蒙古國是全球第二大羊絨生產國，羊絨供應量約佔全球的三分之一。羊絨也是蒙古國除銅和金之外的第三大出口商品。

世界貨幣基金組織（IMF）統計顯示，從1990年到2020年，蒙古國的牲畜數量增長了三倍，遠遠超出草地的承受能力，畜牧業佔到蒙古國農業生產的90%，每四個蒙古人中就有一人從事畜牧行業。

嚴重過度放牧和氣候變化導致該國草地退化加劇，草地退化反過來進一步導致飼料短缺，成為一種惡性循環，最終無法阻止越來越惡劣的沙塵暴。