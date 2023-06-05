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柯文哲一天內訪參、眾議院　盼日本協助台灣加入CPTPP

▲▼民眾黨主席柯文哲與自民黨13位參議院議員交流，圖中間為幹事長世耕弘成。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲與自民黨13位參議院議員交流，圖中間為幹事長世耕弘成。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲5日進入訪日行第二天，上午先到日本參議院與13名自民黨參議員交流，下午拜會立憲民主黨籍的前日本首相野田佳彥，傍晚再到眾議院與自民黨眾議員古屋圭司、木原稔交流；而柯文哲也兩度談到，台灣希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而野田佳彥則主動提及，支持台灣加入WHO、跨太平洋夥伴關係協議（TPP）。

柯文哲5日訪日行第二天，上午先到日本參議院與13名自民黨參議員交流，包括參議院自民黨幹事長世耕弘成等人在內，雙方進行致詞後進行閉門交談。

▲▼民眾黨主席柯文哲與自民黨13位參議院議員交流，圖中間為幹事長世耕弘成。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時表示，希望透過此次拜會，讓他更了解自民黨對台灣問題的具體見解跟建議，也希望將來台日有更全面合作，例如政治上建立美日台3方溝通平台，共同維護印太和平，也希望日本協助台灣加入CPTPP這種經濟組織，讓台灣可以參加這種區域經濟組織，台灣與日本在經濟上來往密切，希望有更多的合作。

到了下午，柯文哲則是到眾議院拜會前日本首相、現任眾議員野田佳彥，兩人進行交流談話時，野田佳彥於最後主動談及，自己對於台灣加入WHO，是全心全意非常贊成與支持，另外台灣想加入TPP部分，個人也持非常支持的態度，雖然沒辦法做到讓台灣加入、使中國退出的做法，但「我想台灣一起加入這個大組織裡面是可行的。」

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥。（圖／記者袁茵攝）

結束拜會野田佳彥後，柯文哲再展開與古屋圭司、木原稔的交流會議，柯文哲再提台灣很希望加入CPTPP，也認為台灣要加入CPTPP得做一些準備，並詢問對方有無建議？

古屋圭司回應道，「日華議員懇談會」（日華懇）在2022年就訂定了基本方針，就是要全面支持台灣加入CPTPP，並非常努力對日本各政府單位發公文，日本一部分的農產品、食品一度無法出口到台灣，基於台灣當局做了非常多努力，現在這些食品已可以開放進去，相信接下來台灣加入CPTPP應是非常有機會。

▼民眾黨主席柯文哲與日本眾議院議員古屋圭司（左二）、木原稔（左一）。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨主席柯文哲與日本眾議院議員古屋圭司（左二）、木原稔（左一）。（圖／記者袁茵攝）

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