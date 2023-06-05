羅森柏格訪台！再籲美助台加入區域經濟組織？　柯文哲這樣說

記者袁茵／東京報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日第二度來台訪問，她上午表示，此次來台很期待和已經宣布參選的各總統參選人交流對話，不過並未透露將和誰會面。被問到若與羅森柏格見面，會不會再籲對方幫忙台灣加入區域型經濟組織？柯文哲則說，台灣無法加入區域型經濟組織，是因為碰到2個問題。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲5日下午拜訪眾議院，拜會立憲民主黨黨籍的日本前首相、現任眾議員野田佳彥，原訂僅只由柯文哲出面受訪的行程，臨時更動成野田佳彥一同受訪。

針對羅森柏格說要拜會3名總統參選人，也稱美方這次不會選邊站，但柯文哲因卡到訪日時間，倘若回台時間允許，會不會呼籲對方再幫忙台灣加入區域型經濟組織？柯文哲回應，自己在美國就表達過這個意思，台灣不能加入區域型經濟組織有兩個問題，一個是產業失衡，因為被迫把產業全部移到ICT（資訊與通信科技）。

柯文哲提及，第二個問題，是台灣經濟與中國大陸綁在一起，「所以要解除台灣這兩個問題，一個是產業失衡，一個是被中國經濟綁住，（才能）讓台灣加入區域型經濟組織。」自己訪美期間不只跟AIT說過，包括向國務院、國安會單位都講過了。