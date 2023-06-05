快訊／中正大學副教授性騷「拆泳衣綁帶」　曾任柯文哲「性平委員」

▲民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者陶本和／台北報導

國立中正大學已畢業女校友在臉書指控一名副教授常藉機碰觸她的身體，甚至有主動拆泳衣綁帶、按摩大腿根部等舉動，但經向系上教授求助，仍因證據不足而駁回。對此，民進黨議員趙怡翔5日進一步指出，這名被指控的謝姓副教授，曾是前台北市長柯文哲所聘用的「台北市性平委員」。

中正大學一名畢業的陳姓女校友在臉書社團「中正大學全校版」指控，去年7、8月間，擔任法學院謝姓副教授助理，及其孩子國、英、數、游泳家教、陪玩保母。教孩子游泳時，由於她穿綁帶式泳衣，而謝姓副教授常以「擔心綁帶會鬆掉」為由，將陳女的泳衣綁帶拆開再重綁；此外，在教游泳時幾度抽筋，該副教授也會跑來幫忙，從腳底板按摩到大腿根部。

對於這位謝姓副教授，趙怡翔5日透過臉書指出，這位教授竟然在同時間擔任柯文哲與黃珊珊主導的台北市性別平等委員會，還被任名為其中七位專家學者委員之一。

趙怡翔說，他已跟市府確認，這份性別平等委員會名單確實由柯文哲核定通過，負責任務包括「提供性別平等及女性權益相關議題之諮詢」及「消除對婦女一切形式歧視」。他說，在委員的篩選上，柯市府竟然出了如此大包，讓涉嫌性騷擾人士進入台北市實踐性別平等的核心機構，相信這對受害者而言，真的是二度傷害。

▼中正大學副教授被控性騷擾，過去曾任柯文哲市府「性平委員」。（圖／趙怡翔臉書）

