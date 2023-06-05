500年手抄《古蘭經》的再生緣！　修復近三年送回靜思精舍

文／林佳予

「奉大仁大慈真主之名開始，萬讚歸那眾世界的主，普慈特慈的主，執掌報應日的主，我們只崇拜祢、只向祢求助，求祢引導我們走上正道，祢所襄助者的道路，不是受譴怒者的道路，也不是迷誤者的道路。」

這是《古蘭經》各章的開頭，是穆斯林每天對真主安拉恭敬傾訴的開頭，6月5日由穆斯林的慈濟志工胡光中用阿拉伯文與中文恭敬唸給慈濟證嚴法師。這一天，胡光中與國立臺灣圖書館修復團隊呈上修復完成的500年手抄《古蘭經》、復刻本呈給證嚴法師，促成這本重要古籍的修復過程，是3年前胡光中送給證嚴法師的因緣。

2020年7月初，身為穆斯林的慈濟志工胡光中將家中珍藏的《古蘭經》送給證嚴法師，證嚴法師看到後萌起修復的念頭，慈濟志工胡光中、吳英美將這本古籍交給國立臺灣圖書館修復醫院。35個月來歷經疫情期間約1年半的停滯，終於在6月4日完成包含500頁內頁與封面，以及數位化的複製本，6月5日由國立臺灣圖書館曹翠英館長、徐美文博士、曾添福主任、簡張翔研究助理以及慈濟志工恭呈給證嚴法師。

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▲國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成修復，圖為未修復前內頁。（圖／國立臺灣圖書館提供）

這本手抄《古蘭經》是土耳其慈濟志工胡光中原本典藏在台灣的家，是胡光中多年前為了伊斯蘭研究學會、台灣博物館合辦的伊斯蘭文化展，在土耳其遍尋很久才找到，展出後一直珍藏，2020年7月送給證嚴法師。胡光中指出，證嚴上人是我所見尊重各種不同宗教、說到做到的人，當時我可以感受到證嚴上人的感動，當天上人就主動提出要修復。

胡光中分享，其實買的時候書還沒有這麼糟糕，雖然展出單位有再經過除蟲、冷凍處理，展出後我們放防塵箱珍藏，但因台灣氣候潮濕，當再拿出來時發現書本正受到蟲蝕，如果那時沒有拿出送給上人，這本書可能就在防塵箱裡慢慢被蟲蝕。

國立臺灣圖書館館長曹翠英表示，這是伊斯蘭教非常重要的經典，透過我們的修復讓它「修舊如舊」，能保存歷史文化的傳承，這更是文化的底蘊。佛教的證嚴上人透過慈愛、大愛無私，一方面傳承宗教沒有國界，我們讓世人知道這本古籍將來再傳承5百年、1千年，代表的是無國界的愛、對古籍深度的傳承，我們希望年輕人可以關注古籍的修復，這是我們修復的第一本最古老的西方古籍，這代表一種歷史的高度，也是專業的能力受到肯定，因為兩個宗教大愛傳承結合的殊勝因緣，我們才有這樣的殊勝福氣。

▲國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成修復。（圖／國立臺灣圖書館提供）

這本《古蘭經》有火燒、泥土的痕跡，國立臺灣圖書館徐美文博士推測它歷經過戰爭與地震，書頁裡有疑似血跡、泥土、花瓣、男性毛髮、植物種子，最多的是還在侵蝕書本的菸甲蟲。徐美文博士接下這個任務時其實心裡很忐忑，後來評估書本的紙張是用「從唐朝傳到大食的造紙技術所抄製的『麻紙』」，就比較有信心。徐美文博士表示，找紙、染紙花了很多時間，確認紙張後、就是調整修復方式，過程的心路歷程就是「遇到困難解決它」。為了尊重伊斯蘭教與佛教，開始不吃豬肉也盡量素食，修復進度也較快了。





▲國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成手抄《古蘭經》的修復，6月5日帶回修復好的手抄《古蘭經》（左）及復刻本（右）。（圖／慈濟基金會提供）