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社會 社會焦點 保障人權

4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放6顆遙控炸彈

記者陳以昇、鄒鎮宇／台北報導

近期炸彈恐嚇信件頻傳，國立臺灣圖書館16日也收到恐嚇電子郵件，內容稱已將6顆遙控炸彈安裝於圖書館內，預計晚間7時引爆。對此，警方獲報後立刻清空場館，嚴密進行搜索，最終無發現可疑物品。

▲▼4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放7顆遙控炸彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國立臺灣圖書館16日收到遙控炸彈恐嚇信。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，國立臺灣圖書館駐警張小隊長16日下午3時許報案，稱館方官方郵件收到一名「孫○○」網友的恐嚇留言，內容為「6顆遙控炸彈已經安裝在圖書館內，傍晚7點鐘，引爆炸彈。」

警方不敢大意，立刻協調館方於下午5時管制民眾進入，並清空場館；另成立專案小組，由偵查隊攜帶手持式金屬探測器，檢視整棟建築物有無可疑物品並錄影存證。此外，警方另派遣警犬隊派遣警力2名、偵爆犬2隻至現場協助搜索爆裂物，以策萬全。

▲▼4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放7顆遙控炸彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方派遣警犬隊派遣警力2名、偵爆犬2隻到場協助。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放7顆遙控炸彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，經圖書館方人員會同警方場檢人員全棟逐層檢視後，尚未發現可疑物品，本分局將持續注控，並積極追查寄送恐嚇郵件犯嫌。

據了解，4月至今已發生7起炸彈恐嚇事件，包括4月1日桃園機場、4月21日基隆火車站、4月24日基隆火車站、4月26日桃園機場、5月7日國立故宮博物院、5月10日陽明山國家公園、5月15日太魯閣國家公園，加上國立臺灣圖書館共8起。

其中，警方查出恐嚇台鐵的，是多次嗆炸鐵路的中國大陸籍學生張海川，化名「唐澤貴洋」，至於其他恐嚇桃園機場、國家公園、國家圖書館的炸彈客，仍在透過email IP位置追蹤中。

▲▼4月至今第8起！國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放7顆遙控炸彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

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