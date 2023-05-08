周玉蔻批慈濟「中共自己人」　挨告加重誹謗結果出爐

▲周玉蔻挨告妨害慈濟名譽的案子，經檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人周玉蔻去年連日在臉書po文，指稱慈濟功德會是「中共自己人」，並嘲諷慈濟會員自甘為「下人」，新黨當時由發言人陳麗玲代表告發周玉蔻涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，台北地檢署調查後，認為周玉蔻發言有所本，雖然用詞讓人感覺不適，也算是評論的一種，8日處分不起訴周玉蔻。

慈濟基金會執行長顏博文2022年九合一大選期間透露，2021年藥採購BNT疫苗時，曾遭政商人士勸阻，立即引起議論，周玉蔻2022年9月12日起，在臉書連續發文，指稱慈濟人編造BNT採購案假故事攻擊當時台北市長參選人陳時中，「甘做政治打手，令人憤怒」，指控慈濟「不是中共同路人，是中共自己人啦」，並諷慈濟「小圈圈自甘為『下人』，社會大眾為何也要尊乎證嚴法師為『上人』」。

新黨多名大選參選人為此到北檢按鈴控告周玉蔻妨害名譽，檢察官調查首先針對新黨黨員告發權進行調查，慈濟回函只要曾捐款過的就是會員，確認告訴權後，檢察官傳周玉蔻出庭說明。

據了解，周玉蔻帶著厚厚的國內外新聞資料，顯示慈濟在大陸也有立案，並參與多項慈善事業，雖然周玉蔻以「下人」批評慈濟會員，但從整體來看，周玉蔻的發言內容也算是有所本，雖然部分用詞讓人感覺不適，但仍屬於合法評論，因此處分不起訴。