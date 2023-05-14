▲佛誕日慈濟浴佛大典祈福會，侯友宜祝福全天下母親平安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會今（14日）於臺北市中正紀念堂舉辦「2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，新北市長侯友宜受邀與總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等貴賓一同出席，侯友宜感謝慈濟在母親節舉辦浴佛節，並祝福全天下母親平安。

典禮中，侯友宜與貴賓、會眾一起唱誦「爐香讚」、「禮讚」、「讚佛偈」，並與蔡總統、馬前總統，臺北市蔣市長共唸祈福文及浴佛，祈願社會和諧、天下無災、各行業繁榮昌盛，國家安泰，民眾安居樂業。侯市長說，感謝證嚴上人慈悲為懷，在普渡眾生、救苦救難過程中，感念眾生給予的一切，透過浴佛節在母親節舉辦，感恩天下母親給予孩子滿滿福報，祝福全天下母親平安、大家吉祥。

隨著新冠疫情解封，慈濟在全球共計46國家／地區舉行浴佛典禮，臺灣共計舉辦305場，近10萬人與會，浴佛大典更是睽違3年，再次於中正紀念堂登場。現場以更認識佛陀為主軸，慈濟志工與會眾編排大型圖騰「為佛教、為眾生」及「弘法利生」，呈現慈濟創辦57週年的浴佛精神，同時也在中正紀念堂及全臺16個慈濟園區、臺北及臺中慈濟醫院，以「佛誕節慈善人文特展」佈展方式，將佛陀的一生、結合慈濟慈善全球共善，呈現在民眾面前。