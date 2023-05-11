慈濟57周年　東購感恩志工會員專屬優惠送不停

▲東森購物與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會在今年2月簽署「企業共善」合作協議書。左起為慈濟慈善基金會張濟舵副執行長、慈濟慈善基金會執行長顏博文、東森購物總經理彭鴻珷及東森集團董事長王令一。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

慈濟與東森購物從今年2月起簽署企業共善計畫，致力於協助台灣社會永續發展，讓愛心能量成為台灣幸福的重要力量。東森購物推出了共善專區，專區內的商品營收將捐出1%與慈濟合作行善幫助社會。專區內提供超過4000種商品，以促進健康、蔬食、愛護環境、生活照護等商品為主，截至目前，已有5000人購買共善專區商品，展現愛心。迎接慈濟 57 週年，為感謝慈濟志工和會員長年來為社會無私付出，並響應茹素護生的環保行動，東森購物推出「慈濟*東森-共善共好」的主題活動，提供志工和會員專屬的素食、家庭日用品和保健品等優惠。

迎接5月14日為全球慈濟日57週年、佛誕節和母親節三節合一的年度盛會，東森購物特別推出主題為「慈濟*東森 共善共好」回饋活動，以表達對慈濟志工和會員的感謝。除提供專屬的素食、家庭日用品和保健品等優惠，志工和會員只要加入東森購物會員，進入企業福委專區輸入專屬福利碼，即可成為東森購物福利會員且獲得200東森幣，並每月享有專屬優惠活動及回饋商品，讓志工會員感受到東森購物對他們的感謝和支持。

▲東森購物網推出「共善專區」商品，並承諾捐出1%的營收與慈濟合作行善幫助社會。

慈濟與東森購物簽署企業共善計畫，共同關注台灣弱勢家庭、學童教育、長者安全、青年發展、國際援助、淨零碳排等重要永續發展議題。為了落實共善計畫，東森購物推出了「共善專區」，專區內提供超過4000種對於促進健康、蔬食、愛護生活環境的商品，並承諾捐出1%的營收給慈濟行善幫助社會。截至目前，已有5000人支持購買共善專區商品，展現出人們對於愛心和永續發展的支持。透過此專區，消費者不僅能夠獲得有益的商品，也能夠幫助需要幫助的人，實現消費與公益的雙贏。

慈濟倡導健康飲食，多吃蔬果、少吃葷食，力行簡約生活、減少碳足跡，環保理念落實生活中，就可減少地球暖化的危機。現在台灣素食人口已經超過300萬人，順應素食的潮流，東森購物特別推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒讓素食者們有更多選擇。

▲東森購物推出「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，包含宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋、麻辣臭豆腐，四種口味皆為素食商品，同步在全家便利商店上架銷售，讓吃素的消費者更加方便。

「東森農場天地糧莘蔬食組」餐盒，目前由全家便利商店熱賣中，包括超受歡迎的韓式經典拌飯和韓式部隊鍋，以及廣受好評的川味麻辣臭豆腐和宮保雞丁飯，四種美味任你選擇，僅售79～89元不等，價格實惠，三分鐘即可輕鬆上桌。現在推出最新優惠，即日起到5/30止，在全家便利商店購買任意一款東森農場天地糧莘蔬食餐盒，掃描盒子上的QRcode進行發票登錄，就可參加「消費登錄享福氣好禮」，第一重是回饋50枚東森幣，可用於東森購物消費。第二重是月月抽獎，每月抽出1萬元東森購物提貨券，10名幸運兒每人可獲得1000元，讓您盡情選購心儀商品。

慈濟與東森購物的共善計畫，不僅是企業社會責任的體現，更是對社會的關懷和回饋。東森購物希望透過這樣的活動，讓更多人參與到共善生態系中，一同實踐永續發展，讓愛心能量成為台灣幸福的重要力量。

