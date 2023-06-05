城市綠洲「植境」概念館世界環境日開幕　打造青年共創永續蔬食平台

▲plantarium植境於今（6/5）日世界環境日盛大開幕，慈濟基金會顏博文執行長（左三）表示經過四年多的籌備，感謝各界共同協力打造出同時兼具青年培力與蔬食體驗的永續蔬食平台。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

蔬食漸漸成為消費者生活中越發常見的飲食型態，在環境議題倍受關注的此刻，「環境永續」的推動已然是現在進行式，不斷持續、且只會越發重要，如果有一個空間，可以同時擁有蔬食餐廳、餐飲教育推廣、環境友善超市、書店、策展、交流等區域，在繁忙的台北市就宛如城市綠洲，「plantarium植境」於今日(6/5)盛大開幕，為台北市帶來全新的青年共創永續蔬食平台。

▲慈濟基金會顏博文執行長。



慈濟基金會顏博文執行長表示：「經過4年多的籌畫，今天看到植境終於跟大家見面相當開心，希望可以把植境經營成『非慈濟』的場域，也鼓勵年輕人在輕鬆自在的環境裡享受蔬食料理。」顏博文執行長進一步指出：「今天適逢6/5（一）世界環境日，plantarium植境選在今日盛大開幕，也別具意義。」

▲植境為一複合式空間，同時擁有蔬食餐廳、餐飲教育推廣、環境友善超市、書店、策展、交流等區域。



根據聯合國宣布「2030永續發展目標」中，SDGS共有17項核心項目，而「植境」亦期許能在永續浪潮中，致力實踐目標，透過「適量購買」、「減少剩食」等行動，同時推廣蔬食餐飲，達到降低碳排放量的效果，呼籲人人一起來享受蔬食、為環境永續盡一份力。

▲樂覓未來超市陳惠進總經理。



▲樂覓未來超市全素品項達99.9％。



進駐「plantarium植境」的店家有樂覓未來超市、VEGANala善菓蔬食、靜思書軒、VEGESCHOOL等，亦提供友善閱讀空間及策展和活動空間租用等服務。樂覓未來超市陳惠進總經理分享：「樂覓希望讓大家可以更容易取得蔬食／素食的商品來源，更便利、友善的蔬食／素食環境需要大家共襄盛舉，雖然素食產業是一條辛苦的路，但讓下一代享用蔬食／素食更便利是我們的期許，也因此，樂覓未來超市內商品皆經過嚴選，更有99.9%商品是全素品項。」超市的其中一區為裸買裸賣的空間，可攕帶容器前往購物，不僅可適量購買產品、減少食物的浪費，也可將環保落實於目常生活中，減少包材的損耗。

▲善菓餐飲集團嚴心鏞創辦人。



在「plantarium植境」內，除了是一個複合式的永續蔬食空間，還有善菓餐飲集團的全方位蔬食體驗概念進駐，善菓餐飲集團嚴心鏞創辦人表示：「在植境這個環境共同參與，是夢想成真的第一步，我們希望可以培育一萬個青年從事蔬食餐飲事業，原本預計需要十年的時間，很開心接受邀請進駐植境，從用餐、教學到知識分享，如同蔬食的藍帶學院，現在有望可以提早實現我們的目標。」

▲東森購物董事長王令一（左）表示，將與慈濟、善菓餐飲集團，還有植境合作，擴大素食／蔬食產品領域，消費者在ETMall東森購物網就能買到高品質又美味的素食商品。圖右為慈濟全球志工黃思賢總督導。



東森購物董事長王令一也出席植境開幕活動，共襄盛舉，「東森購物希望對素食／蔬食產業做更多推廣，也將與慈濟、善菓餐飲集團，還有植境合作，ETMall東森購物網平台上目前已經有素食專區，未來也會把素食產品領域擴大，讓更多消費者接觸到高品質又美味的素食料理，希望也讓更多年輕人可以認識到素食的美味與好處。」

▲創作歌手吳汶芳為植境盛大開幕獻上天籟美聲。



▲藝人袁艾菲笑稱自己迫不及待要與先生一起來植境購物。



有如台北城市綠洲，植境開幕也邀請到藝人應援，創作歌手吳汶芳除了現場帶來天籟美聲，也分享自己在經歷低潮期的同時，接觸到大自然的美好，於是加入蔬食／素食行列，她也發現，「身邊的朋友開始也會自備餐具、開始吃素，一個人雖然力量很小，但是一個人可以影響很多人！」藝人袁艾菲則興奮表示，自己本身是彈性蔬食／素食，跟先生兩人都很關注環境議題，尤其先生是減塑的實踐與推廣者，她笑說：「我先生來到這裡應該會很興奮，會帶很多容器來買香料、食材回家。」

「植境」作為一個共創與培力平台，希望通過凝聚各界力量，促進綠色經濟的推動與發展，讓年輕人在這裡可以實踐與學習綠色環保和永續潮流，並有機會與專家、業界領袖、同儕進行交流合作，發揮自身影響力。