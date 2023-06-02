明道欠薪！教師喊「快活不下去」　教團疾呼教育部：應有更好作為

▲明道大學欠薪4個月，自救會喊「快活不下去」，私校工會認為，教育部應該有更好作為。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

私立明道大學至今積欠教職員4個月薪資，因此遭到教育部罰款及教職員提告，明道大學自救會今（2日）北上到教育部遞送陳情信，指因欠薪關係，老師已經快活不下去，私校工會發言人尤榮輝表示，明道大學積欠老師薪資部分，老師只能透過司法救濟或申訴制度償還，過程曠日廢時，教育部應該有更好作為。

被教育部列為專輔學校的明道大學，至今積欠教職員4個月薪水，更遭到39名教職員提告，明道大學自救會今天上午北上，到教育部舉辦記者會並遞送陳情信，呼籲教育部儘快介入，解散董事會並追究應負責任，並委派臨時董事執行校務，保障教職員工權益，維護學生受教權，保障學校正常運作。

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明道大學自救會長黃源河指出，明道校方已經半年以上發薪不正常，目前為止尚欠薪4個月，已經影響很多人生計，有的老師繳不出房貸，不得不賣房子，或者被迫搬家，甚至還有同事向他借隔天的便當錢，教師「已經快活不下去」。

全國私校工會發言人尤榮輝指出，明道大學積欠老師薪資部分，只能透過司法救濟或申訴制度償還，和退場制度無關，若老師被欠薪，建議積極採取司法救濟行動，到法院提告，因為在董事會改組之前，退場基金不負責，老師得自力救濟。

尤榮輝說，下周一（6日）退場審議委員會將針對改善期到的大學進行審議，明道大學若被認定改善不成、無法解除專輔學校，退審會可要求停招，之後董事會就會被改組，改組之後若欠薪，就由退場基金來墊付，教師薪資就沒有問題。

尤榮輝坦言，明道大學自救會今天才到教育部陳情，行動有點慢，但還是請教育部注意此事，目前很多私校出現狀況，若董事會擺爛欠薪，教育部要想辦法如何正常發薪、幫忙教職員工，不要讓老師這麼辛苦，還要自力救濟，走司法救濟程序，因為走司法途徑都是曠日廢時，無法保障其生計，教育部應該有更好作為。

▲尤榮輝指出，針對私校董事會積欠教職員工薪水問題，教育部應該有更好作為。（圖／記者許敏溶攝）