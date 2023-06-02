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將退場大學也拿到高教深耕經費！前教長直言：非常糟糕、方向錯誤

▲▼在大學自主與高教未來論壇上，台大前校長陳維昭、中研院院士曾志朗、台大社科院長蘇宏達都到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲前教育部長、中研院院士曾志朗指出，深耕計畫連將退場學校也拿到經費，非常糟糕。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部在上個月公布高教深耕計畫經費，總計補助181.95億元，其中又以台大拿到24.66億元最多，但包括台灣首府大學、明道大學等被教育部列為專輔學校的私校大學，也拿到經費，教育部前部長曾志朗今（2日）在台大一場論壇上指出，台灣高教經費真的不夠，但之前公布深耕計畫名單，連被認為會將會退場的學校也拿到錢，到底為什麼？這樣概念與作為非常糟糕，方向也錯誤。

高教深耕計畫經費第二期在今年正式上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元，教育部日前在網站公布112年高教深耕計畫經費，總計補助181.95億元，比111年171.99億元成長5.79%，其中又以台大24.66億元最多，光台大一校就佔今年總經費13.5%，其次為成大14.21億元，私立大學以北醫大2.76億元最多，技專校院則以台科大4.2億元最多。

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不過，包括111學年結束後將停辦的台灣首府大學、中州科大，在高教深耕第二期，分別拿到727萬、514萬補助，被列為專輔的高苑科大、明道大學、大同科技學院，也分別拿到484萬、271萬、252萬元。

全國大學自主聯盟今天舉辦「大學自主與高教未來論壇」，中研院院士、前教育部長曾志朗就指出，大學沒錢是很嚴重的事，當初擔任教育部長時，為了提升大學競爭力，向政府爭取頂尖大學計畫，之後更提高為「五年五百億」，而目前台灣高教經費真的不夠，但之前公布獲得補助名單，所有認為會退場學校也拿到錢，「到底為什麼？概念與作為非常糟糕。」

▲▼在大學自主與高教未來論壇上，台大前校長陳維昭、中研院院士曾志朗、台大社科院長蘇宏達都到場。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院院士曾志朗（右二）、台大社科院長蘇宏達（右一）等人，參與大學自主與高教未來論壇。（圖／記者許敏溶攝）

曾志朗強調，高教深耕經費應該是集中給少數大學，而不是每個學校都有，若是為了培育研發人才，就集中提供給研發的學校，這是很簡單的事，當年五年五百億就是這樣，現在這樣方向是錯誤。

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