職場性騷擾「黑數超過7成」！防治漏洞20年沒補⋯婦團聯合呼籲

▲勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲建置完善「職場性騷擾」防治系統。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣政壇近來爆發性騷擾爭議，也掀起其他各領域「MeToo」運動，越來越多被害人勇於發聲；不過根據統計，有多達7成至8成的職場性騷擾案件成為「沈默黑數」，今（5）日婦女團體召開記者會提出有關《性別平等工作法》超過20年來的漏洞，讓許多受害者求助無門或不敢求助。

勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲民眾更進一步關心職場性騷擾、性別平權議題，他們從實務觀察發現「職場性騷擾」的發生與隱匿有兩大關鍵因素，其一是「權勢關係」，第二是「防制制度不健全」。

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根據勞動部調查指出，受到職場性騷擾的受害者當中，有7到8成選擇不申訴，原因包括「擔心別人閒言閒語」(15.5%)、 「擔心失去工作」(13.5%)、「擔心遭受二度傷害」(7.0%)、「不知申訴管道」(5.1%)、「擔心調離原工作」則占了超過4成。而在勵馨基金會2021進行的性別暴力問卷調查中，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而它們申訴的過程中，最大的困難是證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極佔37.87%。

婦團指出，職場性騷擾缺乏可信賴的申訴機制，很多被害人擔心職場的「權勢關係」會影響工作權益，也有很多被害人不知道怎麼申訴、擔心身份曝光、檢討受害者等。還有些雇主會把提出申訴的被害人當成「麻煩人物」，甚至濫用職權報復被害人。

婦女新知基金會法律部主任戴靖芸也表示，《性別平等工作法》將調查責任歸於雇主，但是當性騷擾的加害人就是雇主、握有權勢者時，就會形成「裁判兼球員」的情況，這漏洞已經長達20年之久；或者當加害人是客戶、合作夥伴這類「非同一單位受雇者」的情況，雇主也難以直接調查或懲處。

▲婦女團體指出，職場性騷擾多達7成以上「沈默黑數」，跟多年來防治漏洞有關。（圖／記者林育綾攝）

戴靖芸也說，這次的性騷擾風暴始於政治圈，後來才在其他領域擴散，也能看出社會大眾將性騷擾、性侵害等性暴力行為，視為次等於政治目標，或當成僅為個人小事的事件，甚至簡化為「過度追求」。

被害人常常被要求不要太嚴肅、不要開不起玩笑、要「顧全大局」等，甚至還要他們盤算申訴後，對職涯的負面影響。像是基層黨工被金主、樁腳性騷擾，或保險業務員被顧客過度追求、演藝人員被言語性騷擾等等，很常被當作是職場的日常。如今隨著越來越多被害人勇於說出自己經驗，這個議題才被看見。

戴靖芸明白，被爆出來只佔了非常小一部分，而說出來也需要很大的勇氣，呼籲短期內不分黨派、每個政黨，都要建立優於現行法令的內規，積極處理性騷擾事件，包含黨工、候選人、民代等申訴，建立正式規範，並強化主管處理的專業知能與敏感度。同時，政府應該即刻修法，把漏洞補上，目前法規的複雜不但讓民眾難以理解，也難以派上用上。

勵馨基金會執行長王玥好也說，《性工法》法規推動超過20年，但這波的「MeToo」讓我們看到，大眾的性別意識和現實仍有很大的差距，也是法治「漏洞的反撲」，建議這件事就跟消防安全一樣，平時就要演練，去檢視當組織發生性騷擾事件，如何落實，在申訴初期就要主動告知被害人相關保障，而不是被動。

▲勵馨基金會執行長王玥好強調，這波的「MeToo」讓我們看到，大眾的性別意識和現實仍有很大的差距，也是法規防治「漏洞的反撲」。（圖／勵馨基金會）

她強調，太多人輕忽性騷擾的傷害，認為不會少一塊肉，但這是對「安全感」的傷害，「也是「勞動權益的議題。一旦該提供保護的組織，沒有提供的話，又會添加一層傷害。

除此之外，王玥好也指出，政府沒有提供關於職場性騷擾的「心理輔導機制」。像是法規提到，雇主「得」引介醫療資源等，在文字用的是「得」，而不是「應」，在缺乏各種實質協助下，會讓被害人感到恐慌、害怕失去工作等。

她期望藉此機會呼籲，行政院可以督導勞動部，甚至與衛福部跨部會合作，去促成跨部會的機制；針對雇主的惶恐有需要加以輔導。立法院也應該要建立法源，讓雇主能提供相關協助，幫助被害人。同時也向更多性騷擾被害人喊話，如有需要能夠向相關NGO團體求助，獲得法律及社工相關資源。

勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟共同呼籲政府建置完善「職場性騷擾」防治系統，著手《性別工作平等法》等性騷擾法規的修訂，並落實企業雇主的防治責任。也應儘速修法，提出相關補強措施，從系統面作出改善。