　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場性騷擾「黑數超過7成」！防治漏洞20年沒補⋯婦團聯合呼籲

▲▼勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲建置完善「職場性騷擾」防治系統。（圖／記者林育綾攝）

▲勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲建置完善「職場性騷擾」防治系統。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣政壇近來爆發性騷擾爭議，也掀起其他各領域「MeToo」運動，越來越多被害人勇於發聲；不過根據統計，有多達7成至8成的職場性騷擾案件成為「沈默黑數」，今（5）日婦女團體召開記者會提出有關《性別平等工作法》超過20年來的漏洞，讓許多受害者求助無門或不敢求助。

勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲民眾更進一步關心職場性騷擾、性別平權議題，他們從實務觀察發現「職場性騷擾」的發生與隱匿有兩大關鍵因素，其一是「權勢關係」，第二是「防制制度不健全」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據勞動部調查指出，受到職場性騷擾的受害者當中，有7到8成選擇不申訴，原因包括「擔心別人閒言閒語」(15.5%)、 「擔心失去工作」(13.5%)、「擔心遭受二度傷害」(7.0%)、「不知申訴管道」(5.1%)、「擔心調離原工作」則占了超過4成。而在勵馨基金會2021進行的性別暴力問卷調查中，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而它們申訴的過程中，最大的困難是證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極佔37.87%。

婦團指出，職場性騷擾缺乏可信賴的申訴機制，很多被害人擔心職場的「權勢關係」會影響工作權益，也有很多被害人不知道怎麼申訴、擔心身份曝光、檢討受害者等。還有些雇主會把提出申訴的被害人當成「麻煩人物」，甚至濫用職權報復被害人。

婦女新知基金會法律部主任戴靖芸也表示，《性別平等工作法》將調查責任歸於雇主，但是當性騷擾的加害人就是雇主、握有權勢者時，就會形成「裁判兼球員」的情況，這漏洞已經長達20年之久；或者當加害人是客戶、合作夥伴這類「非同一單位受雇者」的情況，雇主也難以直接調查或懲處。

▲▼勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟今日共同舉辦記者會，呼籲建置完善「職場性騷擾」防治系統。（圖／記者林育綾攝）

▲婦女團體指出，職場性騷擾多達7成以上「沈默黑數」，跟多年來防治漏洞有關。（圖／記者林育綾攝）

戴靖芸也說，這次的性騷擾風暴始於政治圈，後來才在其他領域擴散，也能看出社會大眾將性騷擾、性侵害等性暴力行為，視為次等於政治目標，或當成僅為個人小事的事件，甚至簡化為「過度追求」。

被害人常常被要求不要太嚴肅、不要開不起玩笑、要「顧全大局」等，甚至還要他們盤算申訴後，對職涯的負面影響。像是基層黨工被金主、樁腳性騷擾，或保險業務員被顧客過度追求、演藝人員被言語性騷擾等等，很常被當作是職場的日常。如今隨著越來越多被害人勇於說出自己經驗，這個議題才被看見。

戴靖芸明白，被爆出來只佔了非常小一部分，而說出來也需要很大的勇氣，呼籲短期內不分黨派、每個政黨，都要建立優於現行法令的內規，積極處理性騷擾事件，包含黨工、候選人、民代等申訴，建立正式規範，並強化主管處理的專業知能與敏感度。同時，政府應該即刻修法，把漏洞補上，目前法規的複雜不但讓民眾難以理解，也難以派上用上。

勵馨基金會執行長王玥好也說，《性工法》法規推動超過20年，但這波的「MeToo」讓我們看到，大眾的性別意識和現實仍有很大的差距，也是法治「漏洞的反撲」，建議這件事就跟消防安全一樣，平時就要演練，去檢視當組織發生性騷擾事件，如何落實，在申訴初期就要主動告知被害人相關保障，而不是被動。

▲▼勵馨基金會執行長王玥好強調，這波的「MeToo」讓我們看到，大眾的性別意識和現實仍有很大的差距，也是法治「漏洞的反撲」。（圖／勵馨基金會）

▲勵馨基金會執行長王玥好強調，這波的「MeToo」讓我們看到，大眾的性別意識和現實仍有很大的差距，也是法規防治「漏洞的反撲」。（圖／勵馨基金會）

她強調，太多人輕忽性騷擾的傷害，認為不會少一塊肉，但這是對「安全感」的傷害，「也是「勞動權益的議題。一旦該提供保護的組織，沒有提供的話，又會添加一層傷害。

除此之外，王玥好也指出，政府沒有提供關於職場性騷擾的「心理輔導機制」。像是法規提到，雇主「得」引介醫療資源等，在文字用的是「得」，而不是「應」，在缺乏各種實質協助下，會讓被害人感到恐慌、害怕失去工作等。

她期望藉此機會呼籲，行政院可以督導勞動部，甚至與衛福部跨部會合作，去促成跨部會的機制；針對雇主的惶恐有需要加以輔導。立法院也應該要建立法源，讓雇主能提供相關協助，幫助被害人。同時也向更多性騷擾被害人喊話，如有需要能夠向相關NGO團體求助，獲得法律及社工相關資源。

勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟共同呼籲政府建置完善「職場性騷擾」防治系統，著手《性別工作平等法》等性騷擾法規的修訂，並落實企業雇主的防治責任。也應儘速修法，提出相關補強措施，從系統面作出改善。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中男律師槓中檢！　3大癥結點一次看
快訊／午後雨彈來了！　7縣市「大雨特報」
83歲男星不信「29歲女友懷孕」！　逼驗胎兒DNA出爐
台灣「首家好市多」要搬家？　新店接近目前2倍大
鍾明軒惹惱廠商！　被恐嚇YT停擺3週：直接嚇死
快訊／抹布水煮麵　老闆發聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

鐵路便當節6／9登場！台鐵首推「A5和牛」入菜　便當盒藏巧思

職場性騷擾「黑數超過7成」！防治漏洞20年沒補⋯婦團聯合呼籲

快訊／午後雨彈來了！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

有蛇骨折告示牌？水圳旁插一支「藍白神秘符號」　真相長知識

初次見面吃飯！男友爸媽結帳1句「只付我們家的錢」...她傻眼尬笑

坦承抹布水煮麵！老闆道歉：員工個人疏失「石牌店即起暫時歇業」

台南400香科年《土城香》啟動　炸響第一炮

下捷運「站手扶梯口」等空隙走進去　算插隊嗎？網戰翻：我不會讓

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

洪總當年集合時當眾指責 羅力不解：為何戳傷疤？

SOMI唱一半「肩帶滑落」辣翻桃園　秀大長腿..台上中文喊：So感動～

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

周湯豪「腰上掛滿內衣」合體比莉　走下台「抱起小粉絲」近距離寵粉

富二代月花50萬吸毒敗光祖產　被抓後毒癮發作發抖狂踹警車

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

鐵路便當節6／9登場！台鐵首推「A5和牛」入菜　便當盒藏巧思

職場性騷擾「黑數超過7成」！防治漏洞20年沒補⋯婦團聯合呼籲

快訊／午後雨彈來了！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

有蛇骨折告示牌？水圳旁插一支「藍白神秘符號」　真相長知識

初次見面吃飯！男友爸媽結帳1句「只付我們家的錢」...她傻眼尬笑

坦承抹布水煮麵！老闆道歉：員工個人疏失「石牌店即起暫時歇業」

台南400香科年《土城香》啟動　炸響第一炮

下捷運「站手扶梯口」等空隙走進去　算插隊嗎？網戰翻：我不會讓

四大項目總金額超過三百萬！《亞洲電子競技公開賽》報名正式啟動

源頭管制與暫置併進　台南遊蕩犬2年減逾8000隻

北市4月49家公司違反勞基法被罰　金額達248萬元

快訊／南台灣注意！大雷雨轟3縣市　「19示警區域」一次看

鍾欣凌演技再進化！　微笑弒夫「水泥埋屍」網看到飆髒話：太變態

神嘴預言「3年緩跌10%」　顏炳立：但好土地不會寂寞

劉雨柔離婚9月突吐「出國等豔遇」！悄投入1比賽：我就是輸不起

12生肖「6月運勢」曝！命理師警告：屬狗要守婚約否則出大事

女兒持過期眷屬證被拒　台鐵司機員耍官威「不開車」？本人澄清了

台灣第一家好市多搬家獲證實　新店址「洽談中」

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

牛肉麵店今緊急停業「明開記者會」

豪雨襲高雄　陳其邁：水情中心三級開設

台志願軍烏克蘭遇爆炸！　麻醉醒來才知被截肢

宜蘭入夜大豪雨　8縣市豪大雨特報

台志願軍烏克蘭戰場歸來　轉角遇「大批俄軍」愣住

今午後大雨地區曝　全台連7天防「劇烈天氣」

網爆石牌牛肉麵店員將抹布水扭進湯鍋

今「天赦日」快許願　開運法曝光

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

畢典砸學校廁所　高中生發IG全看怒

更多熱門

相關新聞

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

南市府前副發言人爆性騷慣犯　轉進美女議員身邊當助理

前台南市政府副發言人易俊宏，2022年6月，遭踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年，當時台南市長黃偉哲表示「絕不寬貸」，惟民進黨籍台南市議員林依婷卻聘用易俊宏作為助理，林依婷5日坦承自5月起聘用對方，但易男已在上午提出辭呈。

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

吳景欽／性騷擾與強制猥褻的距離

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷擾申訴期限僅1年　民進黨團盼延長

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

性騷風波還有未爆彈？　前綠委坦言：已接到很多訊息

民進黨性評案　顯露權力使人腐化

民進黨性評案　顯露權力使人腐化

關鍵字：

性騷擾職場性騷擾性別平等工作法

讀者迴響

熱門新聞

女工程師3餐清淡卻罹脂肪肝！專家給2建議

畫面和員工說法不符　牛肉麵老闆：頂多石牌店收掉

打臉！牛肉麵店抹布水煮麵完整影片曝

快訊／桃園火車站驚傳旅客落軌！身首分離慘死

鄧九雲驚喜宣布：我結婚了！　「曾和何韻詩女女戀」

Albee羞認「廚房流理台激戰男友」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

裸女啃食鹿屍　女巫傳說是真的！

鍾明軒惹惱廠商！

即／苗栗牛肉麵店氣爆1死3傷　57歲業者不治

志明牛肉拉麵石牌店即起暫時歇業

男繳不起帳單　靠賣東西1年賺688萬

何志偉遭控肢體性騷道歉了

5億高中生手有針孔！律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑

女兒錄取「世界TOP3藝術學院」！侯昌明激動哭了：侯家之光

更多

最夯影音

更多
上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝

上班路遇書法神人阿伯　在鐵門上大展俐落手藝
蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日5大「失格行徑」一次回應

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

麝香豬療癒吃各式料理　一腳踢翻泡麵暴風進食

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面