台男尾隨「伸手摸下身」　南韓正妹實況主嚇壞！PTT炸了：丟臉

▲南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

網搜小組／鄺郁庭報導

看了直播片段，台灣人也直呼丟臉！有網友逛南韓論壇時，看到一篇熱門文章，標題是「在台灣被性騷擾的女直播主」，點進去一看，發現是南韓一名正妹實況主來台灣玩，某天在直播踩腳踏車，被一位黝黑壯碩男尾隨，甚至伸手要碰她，嚇得正妹大喊「don't touch」，畫面引發議論。

有網友在PTT的八卦板問卦，「南韓女實況主來台疑似被性騷擾」，「女直播主騎腳踏車直播，有男子一直騎摩托車跟隨」，過程中，男子還突然伸手，「一下在前等她，一下在後面，路一條還問『是不是迷路』」，不禁直呼，「那男的是在幹嘛？」

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從直播片段可見，正妹實況主似乎是不曉得怎麼走，引來一名黝黑男關注，起初似乎是好意想幫她指路，但後來明明女方已經順利騎回自行車道上，很明顯就只有一條路，根本不用擔心不知道怎麼走，男子卻仍一直尾隨，不停騎機車跟著，時不時超車在前方「等待」。

後來黝黑男一度騎到旁邊，往正妹實況主的下半身伸手，不確定到底是擔心她身穿牛仔短裙會走光，還是單純想吃豆腐。不論如何，這舉動嚇得女方趕緊制止「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」，急忙調整裙子，把裙襬往下拉。

眼見男子不放棄跟著她，正妹實況主忍不住收起笑容，拉下臉再三強調「don't follow me」，沒想到黝黑男卻稱「等一下妳又迷路」，她則拿出輕便雨衣，壓住自己的裙子，避免裙襬又往上移，一邊揮手強硬拒絕帶路，「don't follow me, No thanks！」男子才終於作罷。

▲正妹再三拒絕尾隨，男子才作罷。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

這段畫面似乎在南韓論壇延燒，PTT看了也超尷尬，「看影片還以為我活在印度」、「襪靠直接摸」、「還沒戴安全帽」、「丟臉丟到國外欸哈哈，台男讓世界看見台灣」、「好噁喔！他是要幹嘛」、「 就直接騎到旁邊手伸過去……？」「噁男不會覺得噁，反而合理化開實況就要被貼。」

▼男子摸腿片段約從04:10:00播放。