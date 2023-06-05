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怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

▲台大醫院急診室外觀,醫療機構,國家級教學醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台大醫院。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委范雲3月時曾舉行記者會，指控台大婦產科名醫對多名女子下藥性侵，3名受害女性也現身控訴該名醫師的惡行；而范雲5日再次發文表示，一名台大醫院黃姓教授出面陳述，2005年在台大擔任研修醫師時，遭一名醫師言語性騷擾，她當時向台大醫院申訴，因為證據不足，沒有成案，「這個加害人，就是今年3月和被害人一起召開記者會控訴的台大婦產科教授」。

范雲在3月時曾舉行記者會，指控台大婦產科名醫對多名女性下藥性侵，會中也邀請3位受害女性現身控訴。她們發現，該名醫師的手法都雷同，藉由工作的名義邀請餐會，然後趁機下藥，當被害人醒來時都是赤裸在旅館。

范雲5日表示，一名台大醫院黃姓教授陳述，在2005年時，在台大擔任研修醫師時，遭一名醫師言語性騷擾，她當時向台大醫院申訴，因為證據不足，沒有成案、草草了事。范雲表示，這個加害人，就是她今年三月和被害人一起召開記者會控訴的台大婦產科教授。

范雲表示，當年加害人在開刀房言語性騷擾、霸凌同院醫師，現在加害人已經成為該領域的權威，疑似將業務帶到居酒屋、下藥後、再帶到汽車旅館。她強調，從言語性騷擾，到疑似下藥性侵，18年來台大醫院因為拒絕性騷擾申訴，一步步把這一位惡狼，養到如此巨大。

范雲指出，黃姓教授所陳述的事件，18年來加害人不斷放話、抹黑她誣告，這些也影響到她後來選擇出國讀書，不留在台灣，至於多位被害人也說，這位名醫教授，不但找律師寄存證信函給她們，也到處在業界社交場合放話、抹黑。

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