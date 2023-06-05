台15線大園段大白天飆車！赫見長腿熱褲妹遮牌上陣　警方回應了

▲台15線大園區國際路一段假日大白天傳出飆仔群起飆車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者楊熾興／桃園報導

台15線桃園市大園段昨日大白天出現多部機車競速飆車，其中還有身穿白色小可愛、熱褲的女子一同狂飆，囂張行為在網路上傳開；針對此危險駕車行為，轄區大園警分局表示，將調閱監視器追查涉案車輛，通知車主到案說明，依公共危險罪嫌送辦。

▲其中1名女飆仔身著一身白的短褲，美白長腿頗為吸睛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

筆直的台15線桃園市蘆竹、大園、觀音、新屋段，每逢假日夜晚經常淪飆仔天堂，更有改裝車參與噪音擾人清夢，目前「靜桃」專案正由桃園警方如火如荼展開，但昨日網傳在大白天就看到多部機車在台15線大園區國際路一段競速狂飆。

不但有未戴安全帽飆車者，其中1位女飆仔一身白的身著小可愛、熱短褲及白鞋，並將車牌遮擋，與其他2名飆仔一同競速，簡直是「巾幗不讓鬚眉」露出長長的美腿成為旁觀民眾注目住焦點；對此，大園警方表示，有關網傳指稱6月4日在大園區國際路一段與圳頭路口附近，有民眾涉嫌競速危險駕車一事，警方將調閱監視器追查涉案車輛，通知車主到案說明，依公共危險罪嫌送辦。

網友則回，「一直都是賽道啊！」、「可以淘汰的快快收掉，不要害到無辜人就好」、「頂多晚7天回家」、「早點去投胎，不要出來害人」。