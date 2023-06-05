爭好市多婦幼車位！他不爽沒小孩占用　遭嗆「憑什麼吵」爆氣了

記者賴文萱／高雄報導

高雄好市多中華店停車場4日被目擊，有車主疑似車上沒有載幼童卻占用婦幼車位，導致另一名車主不爽怒吼「車上沒有小孩」、「違規！違規！離開！」雙方發生口角糾紛，引來現場民眾關注。警方表示，該起糾紛沒有接獲民眾報案，但違規占用婦幼車位，依法可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

▲爭好市多婦幼車位！他不爽「車上沒小孩」還占用，雙方爆氣開嗆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

4日在好市多中華店，雙方車主疑似因婦幼車位沒有載小孩發生口角，其中一方的藍衣男子不斷怒吼「車上沒有小孩」、「違規！違規！離開！」，隨後雙方開始激烈爭吵。

▲爭好市多婦幼車位！他不爽「車上沒小孩」還占用，雙方爆氣開嗆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

另一方車主被狂吼後，也怒回「我現在停進來了，你憑什麼跟我吵架」，藍衣男聽到後情緒更加失控，直接挑釁嗆聲「打我！打我！」激烈爭吵聲被現場民眾拍下來PO網，引發關注。

對此，前鎮分局表示，該起糾紛沒有接獲民眾報案，但依據「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，該種專用停車位僅供乘載孕婦或六歲以下兒童之車輛使用，未具有相關停車之識別證明者不得停放。

而各停車場管理單位應將違規占用事證通報市府交通局依停車場法第40-1條規定，處新台幣600元以上1,200元以下罰鍰。