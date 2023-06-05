牛肉麵店遭爆抹布水煮麵！外送員批：店家硬拗「根本沒換水」

生活中心／台北報導

一名外送員4日在臉書發文指控，石牌知名牛肉麵的店員將抹布水擰進煮麵鍋，引發民眾熱議。對此，業者澄清那是換水前最後的收尾動作，不怕大家來查、來看。貼出影片的外送員今（5日）接受媒體訪問時則批評店家根本在硬拗，從影片可看出從頭到尾完全沒有換水動作，持續在煮東西，「本身經常去那家店吃飯，所以才會覺得很噁心。」

▲遭踢爆疑將抹布水擰進煮麵鍋中。石牌志明牛肉麵店今未營業。（圖／記者吳立言攝）



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該名外送員在臉書「爆怨公社」的文章中提到，4日中午約11點50分前往北投知名牛肉麵石牌店取餐，在等店家備餐時，大約11點58分意外拍到店員用抹布擦拭餐檯，接著將抹布水直接擰進拿來下麵、燙菜的整鍋湯裡，看到當下只覺得反胃噁心，「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能，打定主意不會再來吃這家牛肉麵。」

外送員今受訪時還原影片拍攝的情況，表示當下就在那邊等待店家製作要外送的餐點，沒什麼特別想法，呆呆看著前方，就看到店員轉頭擰抹布。對於店家反駁當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，外送員則說，從他到現場到離開完全沒有換水，影片很明顯看到鍋內還有東西在煮，但店員就把抹布水擰進去，「大家自己都有眼睛，都會判斷。」

外送員強調，他與店家無冤無仇，只是單純站在消費者的立場，「我自己都不敢吃這種東西了！」他說，跑外送3年，已累計1萬7千多單，第一次拍到店家有這樣的行為，「我外送過程全程錄影，不會故意栽贓店家，這沒有意義、對我沒好處。」

針對此事件，該牛肉麵店今則是臨時暫停營業，店家預計明天開記者會統一說明。台北市衛生局則表示，雖然今天店家並未營業，但是仍會和店家聯絡，今日到現場了解，最快明日有稽查報告。

▲外送員貼出牛肉麵店抹布水擰湯鍋完整影片。（圖／翻攝自爆料公社App）